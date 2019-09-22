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大興機場三大神奇：刷臉、無感通關與地鐵Check in

2019-09-22 16:32聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

北京大興國際機場預計9月卅日正式啟用。大陸央視22日報導，介紹大興機場具有三項「神奇之處」，包括刷臉技術、無感通關與地鐵Check in。

據報導，東方航空聯合華為、中國聯通等公司，在大興機場正式推出最新研發、基於5G網絡的「東航智慧出行集成服務系統」。乘坐東航航班的旅客只需要通過「人臉識別」，就可以完成購票、值機、託運、安檢、登機等各個出行流程。

此外，東航在「RFID永久行李牌」技術基礎上，與華為合作開發「5G行李跟蹤解決方案」，讓旅客可以隨時在東航App查詢自己託運的行李狀態。

據央視報導，大興國際機場將進出境手續簡化，整個流程更簡便。出境時，採用「海關+安檢，一次過檢」的工作模式，出境旅客只需提交一次行李、接受一次檢查。而且櫃枱後方的新型X光機體積更小，海關關員將遠程對過檢行李進行檢查。

入境方面，海關設置30多台國內一流的智能檢疫查驗設備，具有紅外測温、放射性物質定位檢測、人臉識別、入境人員信息採集等多項功能。無需接觸即可在幾秒鐘內實現採集旅客體表體温、判定放射性物質攜帶情況等多項信息。如遇需要隔離的旅客，可通過海關衛生檢疫專用電梯，將其轉移至「雙負壓」隔離室，有效防止疫情疫病傳入境內。

北京大興國際機場海關亦首次在行李檢查區配備新型高速CT檢查設備，傳送速度較普通型CT檢查設備的0.28米/秒提升至0.5米/秒。以「100%先期機檢+通道挑查」取代傳統的100%現場過機檢查。旅客提取到託運行李之後，將會快速通過海關現場，免排隊、免搬箱、免查驗、零等待，真正實現「無感通關」。

央視報導稱，旅客可以在航班起飛前最早6小時，最晚2.5小時，直接在地鐵草橋站辦理國內航班、國際航班的行李寄艙和值機手續。

大興機場線開地鐵通運營初期，運營時間為早6:00到晚22:30，根據航班情況，高峰時段發車間隔8分30秒，平峰時段發車間隔10分鐘。

乘坐東航航班的旅客只需要通過人臉識別，就可以完成購票、值機、託運、安檢、登機等各...
乘坐東航航班的旅客只需要通過人臉識別，就可以完成購票、值機、託運、安檢、登機等各個出行流程。（新浪微博照片）
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