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貢嘎環線跑60公里撿垃圾 美攝影師盼喚醒環保意識

2019-09-22 17:54世界日報 中國新聞組／北京23日電

一名定居成都的90後美國攝影師歐陽凱，在平均海拔4000米以上的川西高原貢嘎環線，耗時近11小時，以60公里越野跑的方式，沿途拾撿垃圾，以此喚醒人們的環保意識。

華西都市報報導，歐陽凱四年前被川西的美景吸引，因此決定辭去外企工作，開始拍攝中國的高山美景，某次在成都山野間的拍攝，讓他找到了新的目標，將重點放在拍攝中國的自然保護區，推廣自然保護。

據報導，歐陽凱初識貢嘎中國的徒步路線時是在2014年，當年他為了念中文碩士課程來到北京，去過近30個國家的歐陽凱，來到中國後，先後在北京、上海、珠海等地生活，中國的大山大河和自然風光讓他十分著迷。

2015年初，他在成都錦裡看到一個有關橫斷山脈的攝影展，當年4月，歐陽凱約了朋友前往貢嘎山，他和大山的第一次親密接觸，徹底將他震撼。壯麗的美景更讓歐陽凱決定辭去工作，希望透過鏡頭向世界展現四川的山野之美。

不過，歐陽凱重訪貢嘎環線後發現，隨著遊客增加，亂扔的垃圾也變多了。歐陽凱表示，「貢嘎環線是我走過的最美徒步路線之一，這樣被破壞太可惜。」於是他決定在貢嘎環線上「邊跑邊撿垃圾」，希望能帶動山友一起保護環境。

據報導，跑步途中，歐陽凱也遇到當地一家青年客棧組織的志願者撿拾垃圾。「雖然我個人撿不完貢嘎環線的垃圾，但是希望我可以通過這60公里的汗水，帶動更多的人和我一起保護環境。」

這已是歐陽凱自2018年之後，第二次來貢嘎山撿垃圾。他希望在即將到來的國慶假期，大家出遊途中也和他一樣愛護環境。

北京攝影

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