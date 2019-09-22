爽玩又能賺大錢？ 百萬旅遊博主 光鮮背後有甘苦

2019-09-22 18:04 世界日報 記者 世界日報 記者 呂佳蓉 ／綜合報導



環遊世界居然能年薪百萬？這不是夢，中國旅遊博主「孫瘋人」三年來足跡遍布五大洲、在世界各地50多個國家旅遊，並親自嘗試潛水、跳傘與高空彈跳等極限旅遊運動，成功讓旅遊變為一項年入百萬的事業。

旅遊當工作 讓人羨慕忌妒恨

本名孫昌建的「孫瘋人」在微博上粉絲超過200萬，他的微博置頂文章介紹是「一個把自己交給世界的冒險者」，而他的微博篇篇有他旅行各地捎來的風景圖片。當大部分人周一到周五坐在辦公室上班，這些風景照就彷彿是工作甘苦裡的一片綠洲，網友因生活限制無法到此一遊，卻也與這些旅遊博主心領神會去各地遨遊。

瀏覽他的微博Po文，羨慕忌妒的網友喜愛回覆他：「真好，真想也來一場說走就走的旅行」，「高考後我也要來這裡放鬆一下」，「作為一個吃貨，看到這些美食照我真的口水都要流下來了」。

背後藏商機 入行卻有大代價

不過這樣爽玩又能賺大錢的工作，背後要付出的可不少。「孫瘋人」在近來受訪時就透露心聲，他在兩三年間，學習了拍攝、剪輯與修圖等技能，也把早期收入投入到買設備。而當旅遊變成工作，也犯起了職業病，像是長期剪片導致視力模糊，不規律飲食飽受腸胃病痛。

事實上，中國有很多像他一樣的旅遊博主，知名的像是博主「貓力molly」、「我的旅行小馬甲」、「北京小風子」等人，他們的微博充滿許多旅遊攻略、美照與影片，而粉絲則動輒兩百萬、五百萬，甚至逼近七百萬大關。可想而知，背後隱藏的商機有多龐大！

經費從哪來 正反網友論戰

當然，看似光鮮亮麗、生活豐富的旅遊博主也曾在網上引發不少爭議。就拿窮遊女神「貓力molly」為例，曾因出版的書《貓力亂步》內的幾張圖片，涉及著作權與版稅問題，而在網路上受到批評，事業因此大受衝擊、甚至千夫所指。此外，也有網民質疑這些博主後面是否有炒作的策畫團隊在運作，引發一正一反的論戰。

支持者認為，旅遊博主令人感到很陽光、很開朗，很具有歡樂感染力，即使是運作，宣傳的也是正能量，喜歡看；也有人說，他們顏值高、身材不錯，旅遊的地方也美，只要不損害公眾利益就算營銷又怎樣？而持不同意見者則質疑博主旅遊的經費來源，去的地方「太牛逼」，不像是「純分享」。

不過儘管惹議、儘管有網民喜歡或不喜歡，這些旅遊博主們也是堅守崗位，努力散播歡樂，在無數大陸網民心理上「種草」。