溫州漫天飛魚…不用網 就有魚跳手上

2019-09-22 17:55 世界日報 中國新聞組╱杭州22日電



浙江溫州樂清一個小村莊近日成了網紅村。起因是村邊溪水裡，突然出現「漫天飛魚」的奇觀，大量的白鰱魚、胖頭魚、螺獅青、草魚等，紛紛躍出水面。民眾不用釣鉤，就有魚直接跳到手心裡。

錢江晚報報導，在樂清市水漲溪盛家塘村段流域，除了當地村民，還有不少外地人慕名而來，帶著橡皮艇、漁網到村裡的淺灘，演繹「渾水摸魚」。一會兒下來，大大小小的水桶、臉盆都裝滿滿，滿載而歸。

一名自外地去「捕魚」的劉女士說：「溪水裡，密密麻麻的魚，魚群就在水面蹦躂，真是很神奇的一次經歷！」她回憶稱，早在9月13日，就有親戚在群裡發消息，叫大家都來村裡抓魚。「我們去的時候，水漲溪的淺灘裡都是人。有些人拿著網兜，還有人撒網。網一收，就有幾十條魚的收獲。」

談起自己的收穫，劉女士笑說「我們抓到一條22.5公斤重的魚，足足有我的小腿那麼長。」

盛家塘村的盧先生表示，那幾天，「漫天飛魚」的視頻在微信朋友圈瘋傳，前來抓魚的人把村裡的路都給堵了，還出動交警疏導交通，「魚最多的時候，拿著掃帚站在水裡，一下子就可以拍暈一條魚，根本不需要瞄準。」

至於為何會發生「漫天飛魚」的奇觀？

樂清市農業農村局相關負責人指出，此奇觀一定程度上是受到之前颱風「利奇馬」的影響，颱風期間，整個樂清降雨量很大，上游各個溪流的淡水魚都被沖入下游，最後進入樂清灣海域。而盛家塘村位於樂清灣的入海口處，水漲溪上游的溪水都匯聚在這裡入海。

該負責人說，當時降雨量暴增，大量淡水匯入下游，入海口的海水含鹽量一度偏低，因此適合淡水魚生存。但近期周邊海水鹽度不斷回升，這些淡水魚開始對水域環境出現不適。這幾天又恰逢中秋大潮，白鰱魚、胖頭魚等淡水魚就順著潮汐拚命往淡水裡游。等到退潮時，這些回游途中的淡水魚就擱淺在水漲溪的淺灘裡，而這裡正是盛家塘村段流域，於是村裡才出現了「漫天飛魚」的奇觀。

目前，「飛魚」奇觀已經消失。