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楊振寧獲「求是」終身成就獎 這「粉絲」致詞亮了

2019-09-22 18:01世界日報 中國新聞組／北京22日電

2019年求是獎頒獎典禮（取材自澎湃新聞）。
2019年求是獎頒獎典禮（取材自澎湃新聞）。
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楊振寧獲求是終身成就獎，系史上第二位該獎得主。 新華社
楊振寧獲求是終身成就獎，系史上第二位該獎得主。 新華社
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諾貝爾物理學獎得主楊振寧21日獲得「求是終身成就獎」，表彰他在科學上的成就貢獻，這也是求是科技基金會創立25年以來，繼「兩彈一星」元勛周光召後，第二位獲得此獎的科學家。

綜合媒體報導，頒獎典禮在北京清華大學舉行，基金會主席查懋聲感謝楊振寧在基金會發展過程中所作的貢獻和榜樣，「楊振寧先生是我父親最敬重的科學家，是我的半師半友。用現在一個時髦的詞講，我是他的『粉絲』」。

楊振寧則表示，他還記得1993年在查懋聲先生的家中與陳省身等幾位科學家商量設立這一獎項的情形。他參加過歷次求是獎的頒獎，對1996年屠呦呦、2011年張首晟獲獎印象深刻。

求是科技基金會是香港實業家查濟民於1994年創立，秉持「雪中送炭」的宗旨，積極堅持和倡導「科學精神，人文情懷」的核心理念。25年來共有358位在數學、物理、化學、生物醫學及工程信息等科技領域中有傑出成就的中國科學家獲得基金會獎勵。

今年的「求是傑出科學家獎」則授予北京生命科學研究所研究員邵峰和普林斯頓大學教授寧。

邵峰從病原細菌和宿主相互作用機理研究出發，在致病菌毒力機制及抗細菌天然免疫方向均取得系列重要發現。這些發現為敗血症藥物和細菌疫苗的研發提供了新的途徑。

寧則揭示了人源葡萄糖轉運蛋白、真核生物電壓門控鈉離子通道和鈣離子通道等一系列具有重要生理與病理意義跨膜蛋白的原子分辨率結構，為理解相關疾病的致病機理及藥物開發提供了分子基礎。

楊振寧北京

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