親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

黃曉明與Angelababy被爆早離婚 堅不認原因曝光！

民眾黨提名 朱哲成當場退民進黨參選苗栗縣海線立委

深圳地鐵試行「人臉識別」 60歲以上免費

2019-09-22 15:20聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

深圳地鐵上星期五起試行「人臉識別技術」，年滿60歲的長者在實名制登記後，可通過檢票閘機「刷臉」免費進出站。不過，刷臉機目前只能在11號線試用，稍後將會在深圳地鐵全面推廣。

根據星島網，深圳市政府規定，年滿60歲及以上的長者、殘疾人士、深圳市戶籍享受撫恤補助待遇的複員軍人、烈士遺屬、軍隊離退休幹部等人士可免費乘坐深圳地鐵。

針對有關群體，深圳地鐵與廣電運通20日起在地鐵11號線試行「人臉識別技術」系統，自助票務處理機可讓乘客自助處理在地鐵出行中遇到的各類票卡問題以及供地鐵免票群體自助進行人臉及指靜脈註冊。

目前，享受優惠乘車政策的60周歲及以上長者在自助票務處理機註冊成功後，可通過邊門檢票機「刷臉」進出站。據悉，深圳地鐵11號線的18個車站均有設點，目前已有28台邊門檢票機和60台自助票務處理機，每個車站至少有一個邊門檢票機和兩台自助票務處理機。

深圳地鐵運營集團票務中心研發室AFC技術工程師表示，由於人臉識別的閘機攝像頭對高度有一定要求，作為人臉識別的補充，使用輪椅的人士在通過智能生物識別邊門時，如達不到高度還可使用指靜脈通行。據介紹，目前人臉識別閘機只在11號線試行，已註冊的乘客如需換乘至其他線路，還需隨身攜帶身份證及相關證件。

深圳地鐵試行「人臉識別，60歲以上在實名制登記後，可通過檢票閘機「刷臉」免費進出...
深圳地鐵試行「人臉識別，60歲以上在實名制登記後，可通過檢票閘機「刷臉」免費進出站。（星島網）
分享

深圳軍人

相關新聞

首次露面！全球首個人工繁殖二代江豚滿百天

2019-09-22 13:44

陽澄湖大閘蟹周一開捕 預計一隻能賣到280元

2019-09-22 11:14

昆明出現「天價」桂花糕：一片要五百元

2019-09-22 15:11

中取消訪美農業州…副部長級貿談後 中美貿協前景仍黯淡

2019-09-22 14:51

被罰105億後 吳小暉再被爆遭追繳752億

2019-09-22 14:50

不用找車位 北京大興機場引進停車機器人

2019-09-22 14:43

防學生借高利貸 湖北將向全省大學生提供百億元信貸

2019-09-21 15:57

湖南大巴人臉識別鏡頭 灼傷司機眼睛、燒穿毛巾

2019-09-21 15:54

時速600公里！中國研製製高速磁浮列車亮相珠洽會

2019-09-21 15:53

中國戰備石油 明年可達80天儲量

2019-09-21 15:40

迎十一！各地景區降價 網傳九寨溝重開

2019-09-21 15:38

十一閱兵「帶妝綵排」 海獵鷹料將亮相

2019-09-21 15:38

大陸多地今試鳴防空警報 上海百餘萬人參加演練

2019-09-21 14:37

1人302元？ 把日料當自助餐 重慶女請十多人吃飯花上萬

2019-09-21 13:49

周杰倫新歌 大陸網路音樂平台4天賣出近1.2億元

2019-09-21 13:49

團隊解散？ 「辦公室小野」：正在復盤整改

2019-09-21 13:24

又見撒幣祈福！23歲醫科大學畢業生 機坪丟硬幣被帶走

2019-09-21 13:05

百萬部落客的光鮮背後...為錢踩紅線 女神一夜變公敵

2019-09-21 11:00

香江風情／三部熱片 牽動港人

2019-09-20 23:57

全力防治空汙 陸：確保群眾安全溫過冬，杜絕一刀切

2019-09-20 18:17

正定古城隆興寺「倒坐觀音」 魯迅讚東方美神

2019-09-20 14:19

官帽形狀正定古城 名將趙子龍出生地

2019-09-20 14:18

保障十一肉類供應 中國商務部宣布投放1萬噸儲備豬肉

2019-09-20 14:14

海底撈店長月薪多少？陸媒估計 最高超過台幣50萬元

2019-09-20 13:55

中國女留學生在加失聯 豪車疑遭售

2019-09-20 12:53

大陸巴士裝人臉辨識鏡頭 多名司機遭紅外線射傷眼

2019-09-20 12:11

比柯P福祿猴還醜！冬奧吉祥物出爐 網友吐槽：前無古人

2019-09-20 11:00

媽媽墨水不夠？成都灰色貓熊寶寶「績笑」可愛亮相

2019-09-20 09:22

東莞10年規劃 人口將逾千萬

2019-09-20 02:05

廣州白雲機場 易安檢通道啟用

2019-09-20 02:05

兩岸大學畢業生薪資 台灣領先

2019-09-20 00:39

香港台灣月 主題叫「搭台」

2019-09-20 00:28

海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇 18日在泰州登場

2019-09-19 21:57

陸商務部投放一萬噸儲備豬肉 官方稱穩就業具基礎

2019-09-19 21:56

周杰倫新歌MV捧紅奶茶店 陸歌迷搶購一杯炒到400元

2019-09-19 18:08

攝影師拍攝香港超擠「死亡空間」 骨灰罈位至少排7年

2019-09-19 18:04

深圳北站巴士站發生意外 一巴士撞穿牆

2019-09-19 16:32

旺角警署外香港民眾示威 一人疑腿部中彈

2019-09-03 23:43

4月前獲確認身分 湖南99歲「慰安婦」去世

2019-08-25 14:36
看更多

熱門文章

民初4大美男是假的？把一票民國史打成偽史 這單位憑什麼

2019-09-22 11:00

鎮壓反送中秘密武器？中國研發出世界首款手提式音波槍

2019-09-21 16:51

解放軍新式迷彩服被這個人提前曝光了！

2019-09-21 16:46

元朗靜坐變武場 港警街頭清場惹市民不滿

2019-09-22 01:02

中國和索羅門群島今簽署聯合公報 兩國正式建交

2019-09-21 18:17

杭州將向阿里巴巴等百家企業 派駐「政府事務代表」

2019-09-21 17:23

港人元朗示威 號召今塞爆機場

2019-09-21 23:44

929「撐港反極權」大遊行 台北遊行路線公布

2019-09-21 22:09

「有識之士站出來」王毅喊話尚未與陸建交國家

2019-09-21 22:24

內政部修正辦法 公務員轉機大陸也要事先申請

2019-09-22 11:26

反送中圍堵機場 港鐵機場快綫只停香港站及機場站

2019-09-22 09:56

時速600公里！中國研製製高速磁浮列車亮相珠洽會

2019-09-21 15:53

赴陸轉機趨勢增 時間優勢也有便宜機票

2019-09-22 12:19

反送中遊行屯門登場 示威者焚燒五星旗

2019-09-21 16:55

抗爭成日常 香港示威者號召明日再堵機場

2019-09-21 21:45

華為Mate 30解鎖Bootloader 可自安Google Apps

2019-09-22 11:48

杭州拚經濟 官員進駐企業

2019-09-21 23:58

港警獲法庭搜查令 向巴士公司索乘客八達通紀錄

2019-09-21 22:12

最牛釘子戶！矗立五峰嶺頂端 果真「不是人住的」

2019-09-21 15:44

反送中／旅行團友提早大半日抵香港站乘機鐵：這樣好麻煩

2019-09-22 11:53

哈薩克兩大城市爆發反中示威 數十人被捕

2019-09-22 12:39

北京瞭望╱習訪紅色基地 宣揚「鬥爭」

2019-09-21 23:51

陸大股東藉ETF變相賣股 惹議

2019-09-21 23:56

這校車太氣派！偏鄉孩子搭火車上下學

2019-09-21 15:45

香港示威昨天15傷送醫院 一人傷勢嚴重

2019-09-22 09:56

主婦衝前線被勸離開！「守護孩子」媽媽堅守：香港不只屬於年輕人

2019-09-21 20:32

港交所洽購倫交所被拒 李小加：我們來晚了

2019-09-21 16:36

湖南大巴人臉識別鏡頭 灼傷司機眼睛、燒穿毛巾

2019-09-21 15:54

十一閱兵「帶妝綵排」 海獵鷹料將亮相

2019-09-21 15:38

最火拍賣！老房1元起拍13萬人圍觀 最終成交價驚人

2019-09-21 15:41

美審香港人權法案 黃之鋒樂觀：年底前可望通過

2019-09-22 09:38

法界人士：「返台通報」誘導式詢問 把公務員當賊嗎？

2019-09-22 12:16

限額150人與特首對話...首日逾萬人報名

2019-09-21 23:47

杭州向阿里巴巴等100家企業派駐「政府事務代表」

2019-09-21 17:24

首次露面！全球首個人工繁殖二代江豚滿百天

2019-09-22 13:44

燃燒彈、催淚彈齊飛…屯門遊行 警民互射

2019-09-21 23:45

浙台海上直航十周年暨港航合作推進會 共謀新發展

2019-09-21 21:09

防學生借高利貸 湖北將向全省大學生提供百億元信貸

2019-09-21 15:57

中國戰備石油 明年可達80天儲量

2019-09-21 15:40

新城市廣場「和你shop」 示威者祭出只逛不買

2019-09-22 13:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top