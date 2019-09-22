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昆明出現「天價」桂花糕：一片要五百元

2019-09-22 15:11聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

近日，有昆明冶金高等專科學校安寧校區的學生微博爆料，在學校附近出現「天價」桂花糕，已有不少學生被坑。有學生只買了一小塊，竟然花了幾十元人民幣。 他們以掛著「板栗桂花糕」破舊招牌的三輪車為攤位，蒸盤上的桂花糕顏色鮮豔，看上去十分可口。但不少光顧過的同學卻大呼上當受騙。

據春城晚報，該微博一出，引起很多網友共鳴，大家紛紛吐槽。原來，不僅在昆明冶金專科學校安寧校區有人賣桂花糕，而且在雲南大學、雲南民族大學、雲南師範大學等多所大學門口都有類似的情況。雲南經濟管理學院的陳同學說：「上個星期，我在經管學院校門口就買過網上說的這種板栗桂花糕，6塊一兩，小小的一塊就要了她70多塊錢。看著是薄薄的，但是越往下切越厚。而且還不好吃，特別甜，味道就像是化妝品。我只吃了一口就扔了。」

據報導，，每到開學季，各大學門口都會有賣桂花糕、板栗糕的商販，許多剛到學校報到新生都會購買。雲南民族大學的李同學告訴記者：「這些商販多為外地人，每年都有新生上當受騙。我當初也買過，現在長經驗教訓了，這東西也就能騙騙新生，買過一次的人都不會再買了。這種小攤不僅衛生沒有保障，而且板栗桂花糕切的方式永遠都是自上而下，你買到的永遠都會是長長的一條。」

校門口的板栗桂花糕價格在2.5元/兩～6元/兩不等，但無論單價是多少，最後買下來價格都很高。買一塊就是幾十元錢，少則30多元，多則上百元（約合新台幣五百元）。

在採訪中，小販通常會以「3塊錢一兩」的叫賣聲吸引顧客，以此迷惑不清楚實際情況的學生。當攤主看到有人想買時，一般會幫著參謀下刀的寬度，用刀比劃落刀位置，隨後，小販使出「慣用伎倆」-切刀沿糕面垂直切下，趁顧客不注意，手握切刀往外斜切，使切糕成上窄下寬的梯形狀，以增加重量。等切糕切好稱完重，如果顧客拒絕接受過高的要價，小販會大打「家徒四壁，需賺錢養家」的溫情牌，或以桂花糕已切下不便二次售賣為理由，甚至會揮動切刀作威脅狀還惡語相加，小販強買強賣的意圖明顯，對未涉世的大學生施加心理壓力。

此外，板栗桂花糕內也藏有「貓膩」。招牌上寫著製作原料有極富營養價值的栗子粉、蜜棗、蓮子粉、蜂蜜、核桃粉等，但板栗桂花糕實則由豌豆粉、劣質紅棗、白糖製成，成本低廉。一位買過板栗桂花糕的同學說：「一塊糕就是幾天的生活費，簡直是坑人嘛。」

昆明出現「天價桂花糕」，專打大學生的主意，有學生說：「一塊糕就是幾天的生活費，簡...
昆明出現「天價桂花糕」，專打大學生的主意，有學生說：「一塊糕就是幾天的生活費，簡直是坑人嘛。」（新浪微博）
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