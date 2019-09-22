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比設立黨支部更進一步…杭州政府官員 進駐阿里巴巴等大型民企

2019-09-22 18:08世界日報 記者林則宏／北京22日電

在中國即便是民營企業或外資企業，只要達到一定規模，都會面臨被要求設立共產黨黨支部的問題。如今除了黨組織，連政府官員也要直接進駐企業。

據浙江媒體報導，杭州市政府將抽調100名機關幹部，進駐阿里巴巴、吉利控股、娃哈哈等第一批100家重點企業，作為「政府事務代表」。

杭州市政府稱，此舉是為了服務重點企業，為企業協調解決各類政府事務、開展信息溝通交流、政策解答和項目落地推進提供等「全方位的保障」。

根據浙江省委、省政府的新聞門戶網站「浙江在線」報導，這項新政策是9月20日在杭州市舉行的全面實施「新製造業」動員大會上發布的。

報導援引杭州市相關負責人表示，數字經濟已成為引領杭州經濟發展的「頭號引擎」，而製造業的落後則是制約發展的「最大短板（短處）」。

根據會上發布的「實施新製造業計畫推進高質量發展的若干意見（徵求意見稿）」，未來，杭州將重點培育引進生物醫藥、積體電路、新能源新材料、高端裝備等戰略性新興產業。

另外，將改造提升機械、化纖、化工、橡膠、紡織、服裝等傳統製造業，保護傳承絲綢、茶葉、工藝美術、中藥等經典產業，全面整治「低散亂」企業和淘汰落後產能。

杭州市政府稱，好的營商環境能吸引優秀的外來企業，也能讓更多本土企業生根發芽、發展壯大。百家企業派駐政府事務代表的設立，則是「新製造業計畫」中的一個創新舉措。

杭州日報報導，杭州市委書記周江勇在會上強調，要堅持有為政府與有效市場完美結合，要讓製造業企業在杭州「有舞台、有地位、有奔頭」。

周江勇期勉企業家，保持對製造業的高忠誠度，永保創業激情，培養世界眼光，弘揚企業家精神，履行社會責任，努力成為具有現代化、市場化素質的企業家群體。

北京

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