中取消訪美農業州…副部長級貿談後 中美貿協前景仍黯淡

2019-09-22 14:51 世界日報 中國新聞組／北京22日電



中美經貿副部長級會談19日在華盛頓登場，中國商務部21日表示具有「建設性」，美國貿易代表辦公室在簡短聲明中說磋商「富有成效」。但在另一方面，中方代表團在訪美期間突然改變計畫，取消訪問美國兩個農業州行程，一些分析認為，這意味中美達成協議的希望變得黯淡。

美國之音報導，在這次談判期間，美國貿易代表辦公室發布三份《聯邦政府公告》，表示應美國公司要求，免除對430多種中國商品加徵關稅。但是兩國貿易專家、企業高管和政府官員表示，即便雙方在9月和10月的磋商後達成臨時協議，中美貿易戰已經成為一場政治和意識形態較量，分歧遠超關稅，可能要數年才能解決。

美國之音引述路透報導，知情談判內容的人士表示，中方代表團在知識產權保護、強迫技術轉讓、產業補貼等核心的結構性問題上沒有提出任何新的內容。這位人士說，美方的結論是，雙方還沒有接近達成協議。

報導說，此次中國代表團團長、中國財政部副部長廖岷列出中方的要求是，任何協議必須包括移除美國加徵的所有關稅，而且要平衡，不能只是北京做出讓步。消息人士說，副部長級磋商沒有結果並非不常見，因為他們沒有被授權達成協議或給出新的提議。

在這場磋商開始之前，一些報導暗示，雙方可能會討論一項臨時協議，包括中國購買更多農產品、改善市場准許入，以及美國放鬆對華為的制裁。