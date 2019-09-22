被罰105億後 吳小暉再被爆遭追繳752億

2019-09-22 14:50 世界日報 中國新聞組／北京22日電



網路大V曹山石18日在推特發布上海一中院在7月29日出具吳小暉案的執行裁定書，顯示前安邦集團實控人吳小暉除了被沒收105億（人民幣，下同）財產外，還被追繳違法所得752.4851億。 圖/新華社 分享 facebook 網路大V曹山石18日在推特發布上海一中院在7月29日出具吳小暉案的執行裁定書，顯示前安邦集團實控人吳小暉除了被沒收105億（人民幣，下同）財產外，還被追繳違法所得752.4851億。裁定書還顯示，上海警方曾查封吳小暉及其關聯公司、個人在上海、北京、杭州等地多處不動產。

多維新聞網報導，上海一中院曾在2018年3月28日公開審理吳小暉涉犯集資詐騙罪、職務侵占罪案，判處其有期徒刑18年，沒收財產105億。

據報導，因吳小暉未能按照生效法律文書履行義務，上海一中院刑事審判庭遂於2018年8月20日移送立案執行。法院依法拍賣、變賣吳小暉所有的本人及轉移登記在其他單位、個人名下的不動產。

吳小暉被沒收、追繳的850多億的財產令人咋舌，曹山石也對這份「創歷史金額的法院執行裁定書」發出驚嘆。

吳小暉倒台後，安邦集團被金融監管機構在2018年2月接管，為期一年。2019年7月，安邦保險被更名為大家保險。

報導指出，除了105億這個數字外，752.4851億這一數字實在少見，但並非第一次見。

2019年6月底，自稱是吳小暉母親的林香美在網路發布一份公開信，信中提到法院追繳吳小暉752.4851億財產。

林香美還在公開信中稱，對上海一中院的判決堅決不服，強調多次想見在上海寶山監獄服刑的吳小暉，但都遭拒絕。