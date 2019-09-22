首次露面！全球首個人工繁殖二代江豚滿百天

2019-09-22 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



世界上第一頭人工環境出生的江豚淘淘當爹了！昨日，中科院水生所白鱀豚館內，各界關心江豚保護的人們，為代號為F9C的雌性小江豚舉辦了百天慶祝會。人工二代江豚來之不易，中科院院士曹文宣說，這標誌著水生所長江江豚繁育保護技術研究取得了新突破，對於極度瀕危的江豚種群，也具有重要意義。

掖澎湃新聞網，F9C是人工環境中出生並成活的第4頭長江江豚，也是全球首個人工環境中成功繁育的第二代長江江豚-它的父親是誕生於14年前的世界上第一頭在全人工環境中成功繁育的長江江豚淘淘，母親則是2011年由鄱陽湖引進至水生所白鱀豚館，現年11歲的福久(F9)。 F9C的意思是，母豚福久(F9)的幼崽（calf）。

慶祝會上，中科院水生所博士鄭勁松播放了一段F9C的成長視頻，這段一分多鐘的視頻堪稱F9C的大事記：2019年6月11日11：18，福久分娩、胎兒尾葉露出；13：47，F9C順利娩出；7月8日，粘著媽媽吃奶；9月2日，吞魚玩得很嗨。「F9C的身體健康、發育正常、行為豐富。」鄭勁松說著，F9C還通過監控畫面給大家打招呼。果然，畫面上，和媽媽獨占一個水池的她特別活潑可愛，一會追逐小魚，一會又和媽媽一起游弋。

不過，跟白鱀豚館去年6月誕生的「小伙子」F7C剛出生時比起來，「小女生」F9C的身材還是纖細一些。負責照料F9C的科技人員郭洪斌說，F9C很聰明，一般人工繁育的江豚出生後往往因搞不清環境有多大而多次撞到池壁上，F9C來回各撞池壁一次就懂了，後面再也沒撞過；出生兩三天，F9C開始玩水下路障（江豚的玩具之一），第27天，開始「玩」活魚；滿月後，它更會玩了：含魚、吐水、追逐活魚等，都不在話下。馬上，它​​就要開始學習捕魚技能了。

中科院水生所研究員王克雄介紹，F9C的順利成長需要度過三關：父母成功交配、母親安心妊娠、分娩後及時建立母子關係。 雖然福久個性謹慎，喜歡獨處，但在採取的主動行為激發和主動群體組合等技術手段下，淘淘還是贏得了芳心。它們倆交配成功後，我們為福久精心準備每一餐，還特意進行了群體調整，讓福久跟著其他剛生完寶寶的母豚見習，學習撫幼行為，激發和培養牠的母性，讓它學著當媽媽。

江豚也受到越來越多人的關注，王克雄介紹，武漢白鱀豚保護基金會等機構計劃支持建立50所「守護江豚示範學校」，目前已有7所；同時，該基金會啟動了「長江江豚後援團」公益項目，社會公眾、企業可以選擇後援白鱀豚館飼養的7頭長江江豚中的一頭，並通過愛心捐贈等形式成為該江豚守護後援團的成員。