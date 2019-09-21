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台灣科技精品亮相中國-東協博覽會 盼拓展東協市場

2019-09-21 20:33聯合報 記者李仲維╱即時報導

多項台灣科技精品今（21）日在中國-東協博覽會上展出，外貿協會副秘書長王熙蒙表示，希望借助中國-東協博覽會這個平台拓展東協市場。

中新社報導，在台灣精品館內，展館工作人員坐在可站立行走的輪椅上，只需操作按鍵，輪椅就能緩緩地站立起來，隨意滑動。工作人員介紹，喪失行動能力的人，只要膝蓋關節沒有壞死，都能透過這款輪椅重新站立起來行走。

此外，一瓶剛開的紅酒套上一個快速醒酒器後，工作人員輕輕一撥醒酒器上的小閥門就能瞬間實現醒酒，即時飲用，口感上和平時需要幾十分鐘醒酒的紅酒相當。

工作人員介紹，這款醒酒器還可以透過控制閥門調節進氣量，根據個人的口味，自由掌控醒酒口感。

王熙蒙表示，台灣貿易中心至今已連續八次組織台灣精品展參加中國-東協博覽會，每次展品都不一樣，且收到不錯的成效。這次台灣精品展以智慧物聯精彩生活為主題，規劃智慧科技、運動休閒、健康照護三大主題區塊，展出的22家廠商的64件產品均是首次在廣西亮相。

王熙蒙稱，中國-東協博覽會是連接東協市場非常重要的管道，連續多年策展參加，就是希望透過這個平台讓廣西、東協等市場了解台灣的科研實力，同時希望能借此機會拓展周邊及東協市場，尋找更多的商機。

據了解，自2009年起台灣精品開始在中國大陸巡展，至今已經在北京、廣州、上海、南京、青島、大連、南寧等30多個城市巡迴展出。

工作人員介紹快速醒酒器。圖：中新社
工作人員介紹快速醒酒器。圖：中新社
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