時速600公里！中國研製製高速磁浮列車亮相珠洽會

2019-09-21 15:53 世界日報 中國新聞組／廣州21日電



中國自主研製生產時速600公里的高速磁浮交通系統，20日在第五屆珠江西岸先進裝備製造業投資貿易洽談會（以下簡稱「珠洽會」）首次公開亮相。該車只要三分鐘即可達到最高時速600公里，廣州至深圳可能只要十多分鐘便可抵達，也是1000公里至1500公里距離最高效的交通工具。據介紹，高速磁懸浮系統在技術上已經具備投入運行的條件，只差能夠運行的磁懸浮軌道。

香港文匯報報導，高速磁浮交通系統可實現快速啟動、快速停車，以啟動為例，復興號高鐵需要六分鐘才能達到最高時速350公里，而高速磁懸浮只需要三分鐘，便可達到最高時速600公里。雖然速度快，但高速磁懸浮採用「抱軌」設計，列車沒有脫軌風險，安全性和穩定性更有保障。

據報導，高速磁懸浮也很適合像京滬、京廣這樣1000公里以上的幹線鐵路運輸，同時也適合廣深、成渝這樣的區域城際運輸。高速磁懸浮有望在長三角和粵港澳大灣區率先示範運行。

現場負責人介紹，這款磁懸浮列車寬3.7米，而傳統高鐵車廂為3.3米，相較而言，其一節車廂的載客量比高鐵多出10%左右。同時，磁懸浮可實現高密度追蹤運行，兩輛車之間間隔約為五分鐘到八分鐘。

該名負責人說，「磁懸浮系統前期投入較高鐵軌道略高，但後期運行成本極低。高鐵列車在運行三年到五年後，往往會經過一次大修，而磁懸浮檢修周期長很多，比如上海的中低速磁懸浮列車，運行16年了，還沒有經歷過一次大修。」

報導指出，中車廣東工作人員介紹，目前，中國的磁懸浮技術已實現自主創新，也完全具備量產整車的條件。明年中車將下線一列五車廂編組的磁懸浮列車，「只差一條適合長距離運行的軌道了。」