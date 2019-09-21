中國戰備石油 明年可達80天儲量

2019-09-21 15:40 世界日報 記者 世界日報 記者 陳言喬 ／北京21日電



中國正在積極建設戰備石油儲備設施，中國國家能源局發展規畫司司長李福龍透露，目前中國在建的儲備設施若全部完工大概可達80天的儲備量。

中國國家能源局昨日下午參加北京國新辦記者會，能源局相關官員提到中國目前的能源結構比例。有媒體問及中國的戰備石油儲備有多少時，李福龍表示，中國的石油戰備儲量不及先進國家，但近年已積極建設，目前已完成第一期建設，第二期正在建設，明年可以完成，若完工最多應可達到80天的儲備量。

他說，為加強石油安全保障，會再研究後續建設規畫，在合理論證分析下會進一步開展建設計畫。