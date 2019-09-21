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迎十一！各地景區降價 網傳九寨溝重開

2019-09-21 15:38世界日報 中國新聞組／北京21日電

臨近「十一」黃金周，浙江、湖南、山東、河南、廣東等多個省份相繼出台景區門票降價或免費措施。另近日網上傳出「九寨溝景區有望在9月23日預開放，國慶期間預計正式開放」消息，九寨溝風景名勝區管理局官微20日回應稱，目前景區處於閉園及災後恢復重建狀態，若有新的動態，會在第一時間發出通知。

北京晚報報導，近年來，發改委及國務院多次發文要求各地推進門票降價。隨著十一黃金周即將到來，多個省份陸續出台景區門票降價或免費措施。

報導指出，浙江擁有600多年歷史的江南第一大佛─新昌大佛景區，30日起，大佛寺文化旅遊區門票由100元/人次下降至80元/人次。10月1日起，長沙靖港古鎮景區門票由78元/人次下調13元，長沙光明蝴蝶文化主題公園門票由50元/人次降到10元。

山東省發改委也發布通知稱，自2019年10月1日起至2022年9月30日對孔廟、孔府、孔林、顏廟、周公廟、少昊陵、孟母林等七個景點門票進行整合，價格降為140元/人次。河南省也要求4A、5A相關景區在「十一」前公布降價方案。廣州市發改委也發布消息稱，4A級景區西漢南越王博物館門票由12元/人次降至10元/人次，3A級景區荔灣區博物館由現行10元/人次降為5元/人次等。

另近日網上傳出九寨溝景區有望於近日開放的消息，引發網友關注。九寨溝風景名勝區管理局官方微博回應稱，網絡流傳的《九寨溝明起部分開放，首批旅行團出發》的視頻，為2018年景區部分開放前的新聞視頻。目前九寨溝景區仍處於閉園期。

報導指出，2017年「8．8」九寨溝地震發生後，九寨溝景區即關閉重建。有報導稱，九寨溝國慶前重新開放的可能性很大。

北京國慶黃金周

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