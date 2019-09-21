十一閱兵「帶妝綵排」 海獵鷹料將亮相

2019-09-21 15:38 世界日報 中國新聞組／北京21日電



中國「十一」慶祝活動進入最後準備階段。據報導，今日至23日北京將舉行第三次全流程演練，這將是「十一」前的最後一次演練，也是參閱裝備出動最全的一次「帶妝綵排」。消息人士透露，今年「十一」閱兵將出現大批「海獵鷹」雙引擎艦載機教練機，意味著解放軍正加快培訓艦載機機師。

香港媒體報導，北京市公安局日前發布分時分段封路措施，範圍包括天安門地區及長安街沿線。自今日凌晨起，駐在昌平閱兵村的受閱部隊將開赴天安門演練。作為「十一」前最後一次全流程演練，除參演車輛裝備外，所有人員亦被要求「帶妝綵排」。

明報報導，在「十一」閱兵中，空軍將展示中國最新型高級教練機，即由南昌飛機公司製造的「獵鷹」高教機，該機被外界視為訓練航母艦載機機師必備（也稱「海獵鷹」），該機型受閱，意味解放軍有意加快為即將服役和下水的國產航空母艦培訓艦載機機師。

報導指出，解放軍海軍航空兵去年8月宣布陸基版「獵鷹」高教機批量列裝服役。但從披露的圖片顯示，閱兵中將出現的高教機編號和塗裝與以往裝備的獵鷹高教機編號有別，疑是尚未正式披露的「艦載機版高教機」。

艦載機機師培訓愈顯緊迫

消息人士表示，首艘國產航母列裝在即，第二艘國產航母也下水可期，令艦載機機師的培訓愈顯緊迫。而獵鷹的艦載機教練機版的裝備，可以使艦載機飛行員脫離地面模擬起落的限制，更好和更快地掌握艦載機一般性操作和在複雜性海與天氣的環境下的駕駛技術。「不然就算造再多殲20或者殲31，沒有足夠數量的飛行員，也不能支撐裝備軍力。」

據報導，在遼寧艦服役前，解放軍訓練艦載機機師依靠的是「海山鷹」高教機，海軍航空兵於去年裝備的陸基版「獵鷹」高教機與「海山鷹」相比，除氣動外形更接近殲20外，航電系統和雙引擎基礎亦是訓練執飛四代機機師必不可少的教具，可減少訓練駕駛的時間。

另據網易報導，自2006年「獵鷹」首飛以來，中國的「獵鷹」與當時與俄羅斯雅克130、義大利M346、南國/美國T-50並稱新型高級教練機的「四傑」。這四款教練機都採用了帶有邊條翼的常規氣動布局、單垂尾、兩側肋下進氣，看起來相似度蠻高。因而許多人認為「獵鷹」是照抄俄羅斯的「山寨貨」。

然而「獵鷹」採用了發動機後置布局，而不是雅克130的中置布局；機體更長、更大，最重要的是發動機後置，內部空間也大大拓展。因此「獵鷹」的起飛重量可達10噸甚至更多，雅克130才9.5噸。

另外，「獵鷹」的氣動布局細節也更豐富。其主翼面積更大，後掠角也更大後緣略帶一點前掠角；邊條翼凸出飽滿得多，外形類似「梟龍」的哥特式邊條，渦流增生效果更好；邊條翼向後延伸形成尾撐結構，可以優化後機身流場；水平尾翼面積更大，轉軸更靠後，氣動控制效果也更好。