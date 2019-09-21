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周杰倫新歌 大陸網路音樂平台4天賣出近1.2億元

2019-09-21 13:49聯合報 記者林則宏╱即時報導

創意無價，周杰倫證明了這一點。周杰倫新歌《說好不哭》16日23時在騰訊音樂旗下三個音樂平台QQ音樂、酷我音樂、酷狗音樂同步上線後，截至20日23時，銷售額已經突破人民幣2,691萬元。也就是周杰倫一首新歌，四天就海撈新台幣將近1.2億元。

這首歌由周杰倫作曲，方文山作詞，周杰倫和五月天主唱阿信演唱，杰威爾音樂有限公司出品。

對於周杰倫新歌在大陸熱賣，上海《澎湃新聞》指出，有人將其視為粉絲懷舊引發的偶然現象，也有人認為這是大陸數位音樂崛起的象徵。

報導稱，在《說好不哭》在騰訊音樂旗下三個音樂平台同步上線後不到12小時，QQ音樂就宣布，《說好不哭》在QQ音樂數位專輯銷售額突破人民幣1,500萬元（約新台幣6,600萬元），成為QQ音樂平台歷史銷售額最高的數位單曲。

新歌16日晚間正式發布時，還因歌迷大量湧入導致QQ音樂一度癱瘓。周杰倫新歌熱賣，甚至激勵騰訊音樂股價連續兩天上漲。

《說好不哭》爆紅也讓大陸媒體關注，這是否意味著大陸網路付費音樂已經崛起。2014年底，周杰倫與QQ音樂聯合發行數位音樂專輯《哎呦，不錯哦》，成為QQ音樂數位專輯模式第一人，也是華語樂壇首個創新發行數位專輯的藝人。《哎呦，不錯哦》銷售額達人民幣349萬元。

2016年，周杰倫再次於QQ音樂發行數位專輯《周杰倫的床邊故事》，銷售額達到人民幣3,950萬元。

大陸音樂視頻社交App「鳳梨BOLO」首席執行官郝舫表示，音樂行業價值回歸和增值，在全世界已經是很顯然的態勢，重要標誌之一就是版權價格的增長和付費用戶滲透率的不斷提升。

郝舫指出，周杰倫的付費數字其實有一個「小小的意義」，那就是「老粉」們也逐步認同為內容付費，而新一代使用者為內容付費的習慣更優於老粉。隨著版權意識和付費產品體驗的大幅度改進，他相信，大陸音樂付費的黃金時代一定會到來。

周杰倫新歌《說好不哭》在大陸網路音樂平台上，四天銷售額就將近新台幣1.2億元。（...
周杰倫新歌《說好不哭》在大陸網路音樂平台上，四天銷售額就將近新台幣1.2億元。（取自杰威爾音樂有限公司官網）
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