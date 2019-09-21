又見撒幣祈福！23歲醫科大學畢業生 機坪丟硬幣被帶走

2019-09-21 13:05 世界日報 中國新聞組╱北京21日電



23歲醫科大學畢業生向機坪丟硬幣祈福遭罰款。圖／世界日報提供 分享 facebook

為了「避災祈福」，一名23歲醫科大學畢業的女子，在四川西昌青山機場下機時，竟向機坪內拋撒硬幣，隨後被機場工作人員發現並向警方報案。因涉及飛行安全，涼山州公安局機場分局立即介入調查，將這名王姓安徽籍旅客抓獲。最後，王姓女子被予以行政罰款200元；律師表示，若女子造成嚴重後果，可能承擔相應刑責。

成都商報報導，王姓女子搭乘的航班當天降落後，機坪工作人員對飛機進行安全檢查，在機坪的四號停機位的地面先後發現三枚硬幣。因為涉及飛行安全，機場人員立即向機場警方報案。

透過調取監控發現，這三枚硬幣是飛機降落後，一名女性旅客在下飛機時，透過艙門和廊橋之間縫隙拋下的，「整個過程不到5秒。」經過進一步排查，在隔天凌晨3時，民警在西昌邛海邊的某賓館將違法嫌疑人王姓女子抓獲。

「當時，王姓女子還覺得很意外，不知道警察為何找她。」民警告訴她往機坪扔硬幣的這一情況後，她才恍然大悟，「不知道後果這麼嚴重。」當日凌晨，民警將王姓女子帶回機場派出所進行訊問。

報導指出，今年23歲的王姓女子剛從某醫科大學畢業，正準備考研。她稱，表姐的小孩在飛機上出現了生病拉肚子，想著老家有扔硬幣可以避災祈福的說法，於是向機坪內拋撒硬幣。

「鑑於王姓女子的行為未對飛機造成影響，也未造成航班晚點起飛，違法情節輕微。」報導指出，當地機場警方19日表示，根據《治安管理處罰法》相關規定，對王姓女子予以行政罰款200元。

令人感慨的是，今年23歲的王姓女子剛從某醫科大學畢業，正在準備考研。雖然王姓女子學歷高，但法律意識十分淡薄。對於自己的行為，王姓女子稱，「之前不知道這是一種違法行為，很後悔，一定吸取教訓。」在接受處罰時，王姓女子還反覆問民警，「這對我考研和工作有沒有影響？」