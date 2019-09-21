親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

網友好壞亂獻計！一把傘卡住辦公室門 員工爽放兩天假

小一男童蘇花公路遭重機撞上命危 送醫搶救恢復心跳

又見撒幣祈福！23歲醫科大學畢業生 機坪丟硬幣被帶走

2019-09-21 13:05世界日報 中國新聞組╱北京21日電

23歲醫科大學畢業生向機坪丟硬幣祈福遭罰款。圖／世界日報提供
23歲醫科大學畢業生向機坪丟硬幣祈福遭罰款。圖／世界日報提供
分享

為了「避災祈福」，一名23歲醫科大學畢業的女子，在四川西昌青山機場下機時，竟向機坪內拋撒硬幣，隨後被機場工作人員發現並向警方報案。因涉及飛行安全，涼山州公安局機場分局立即介入調查，將這名王姓安徽籍旅客抓獲。最後，王姓女子被予以行政罰款200元；律師表示，若女子造成嚴重後果，可能承擔相應刑責。

成都商報報導，王姓女子搭乘的航班當天降落後，機坪工作人員對飛機進行安全檢查，在機坪的四號停機位的地面先後發現三枚硬幣。因為涉及飛行安全，機場人員立即向機場警方報案。

透過調取監控發現，這三枚硬幣是飛機降落後，一名女性旅客在下飛機時，透過艙門和廊橋之間縫隙拋下的，「整個過程不到5秒。」經過進一步排查，在隔天凌晨3時，民警在西昌邛海邊的某賓館將違法嫌疑人王姓女子抓獲。

「當時，王姓女子還覺得很意外，不知道警察為何找她。」民警告訴她往機坪扔硬幣的這一情況後，她才恍然大悟，「不知道後果這麼嚴重。」當日凌晨，民警將王姓女子帶回機場派出所進行訊問。

報導指出，今年23歲的王姓女子剛從某醫科大學畢業，正準備考研。她稱，表姐的小孩在飛機上出現了生病拉肚子，想著老家有扔硬幣可以避災祈福的說法，於是向機坪內拋撒硬幣。

「鑑於王姓女子的行為未對飛機造成影響，也未造成航班晚點起飛，違法情節輕微。」報導指出，當地機場警方19日表示，根據《治安管理處罰法》相關規定，對王姓女子予以行政罰款200元。

令人感慨的是，今年23歲的王姓女子剛從某醫科大學畢業，正在準備考研。雖然王姓女子學歷高，但法律意識十分淡薄。對於自己的行為，王姓女子稱，「之前不知道這是一種違法行為，很後悔，一定吸取教訓。」在接受處罰時，王姓女子還反覆問民警，「這對我考研和工作有沒有影響？」

機場

相關新聞

媽媽墨水不夠？ 成都灰色熊貓寶寶可愛亮相

2019-09-21 13:29

團隊解散？ 「辦公室小野」：正在復盤整改

2019-09-21 13:24

百萬部落客的光鮮背後...為錢踩紅線 女神一夜變公敵

2019-09-21 11:00

香江風情／三部熱片 牽動港人

2019-09-20 23:57

全力防治空汙 陸：確保群眾安全溫過冬，杜絕一刀切

2019-09-20 18:17

陸能源局：大陸戰備石油儲量可達80天

2019-09-20 18:17

正定古城隆興寺「倒坐觀音」 魯迅讚東方美神

2019-09-20 14:19

官帽形狀正定古城 名將趙子龍出生地

2019-09-20 14:18

保障十一肉類供應 中國商務部宣布投放1萬噸儲備豬肉

2019-09-20 14:14

海底撈店長月薪多少？陸媒估計 最高超過台幣50萬元

2019-09-20 13:55

中國女留學生在加失聯 豪車疑遭售

2019-09-20 12:53

大陸巴士裝人臉辨識鏡頭 多名司機遭紅外線射傷眼

2019-09-20 12:11

比柯P福祿猴還醜！冬奧吉祥物出爐 網友吐槽：前無古人

2019-09-20 11:00

媽媽墨水不夠？成都灰色貓熊寶寶「績笑」可愛亮相

2019-09-20 09:22

東莞10年規劃 人口將逾千萬

2019-09-20 02:05

廣州白雲機場 易安檢通道啟用

2019-09-20 02:05

兩岸大學畢業生薪資 台灣領先

2019-09-20 00:39

香港台灣月 主題叫「搭台」

2019-09-20 00:28

海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇 18日在泰州登場

2019-09-19 21:57

陸商務部投放一萬噸儲備豬肉 官方稱穩就業具基礎

2019-09-19 21:56

周杰倫新歌MV捧紅奶茶店 陸歌迷搶購一杯炒到400元

2019-09-19 18:08

攝影師拍攝香港超擠「死亡空間」 骨灰罈位至少排7年

2019-09-19 18:04

深圳北站巴士站發生意外 一巴士撞穿牆

2019-09-19 16:32

手機被駭入 大陸30萬台手機被控制用作詐騙

2019-09-19 15:27

影／最牛釘子戶？立於貴州絕壁頂峰 原來不是凡人住的

2019-09-19 14:43

山東女孩模仿鋁罐自製爆米花炸死 辦公室小野付錢和解

2019-09-19 14:36

太陽能發電比燃煤發電便宜 大陸宣布做到了

2019-09-19 14:23

大興機場30日通航 北京啟航空交通雙樞紐時代

2019-09-19 14:00

120年山西聖母朝聖地將被拆 逾萬教徒蜂擁到場朝拜

2019-09-19 13:47

夥伴被車撞死 狗狗車流中守護3小時

2019-09-19 13:45

大陸今年已7省調升最低工資標準 預估10餘省也將跟進

2019-09-19 13:16

「閱兵藍」再現？北京PM2.5創下歷史最低值

2019-09-19 12:24

大陸大學畢業生平均薪資2.6萬元 高於台灣基本工資

2019-09-19 12:01

旅泰熊貓「創創」疑噎死 理賠1500萬泰銖

2019-09-19 11:44

自稱公眾人物 中國女星大鬧車站嗆警「你完了」

2019-09-19 11:42

陸「十一」閱兵第3次排練 天安門及長安街將實施交管

2019-09-19 10:00

女帶違禁品闖高鐵被攔截 自稱網紅怒斥公安：你完了！

2019-09-19 09:56

港澳通行證續簽 深圳須自辦指紋驗證

2019-09-19 01:39

312公斤毒品 廣州銷毀

2019-09-19 01:39
看更多

熱門文章

海底撈店長月薪多少？陸媒估計 最高超過台幣50萬元

2019-09-20 13:55

陸學者：不排除十一前 還有一波與中國的建交潮

2019-09-20 19:20

百萬部落客的光鮮背後...為錢踩紅線 女神一夜變公敵

2019-09-21 11:00

陸國台辦：民進黨當局慣用編織謊言，欺騙台灣同胞

2019-09-20 19:31

陸客小三通自由行解禁 首日金門人潮未湧現

2019-09-20 22:07

澎湖首日開放小三通掛零 原因是沒有航班

2019-09-20 17:23

首家本土DRAM供應商 投產

2019-09-21 02:02

一般用戶4G就夠 中國：5G用在工業互聯網

2019-09-20 17:39

走私武器？美聯邦快遞機師 在陸被捕

2019-09-20 23:52

吉里巴斯與台灣斷交 陸外交部：高度讚賞

2019-09-20 15:56

反送中風波未平 中大安排中醫科學生留港實習

2019-09-20 17:55

反送中影響校園 4成香港中小學指學生情緒受困

2019-09-20 17:57

陸媒點名南太尚有四國未與中國建交 北京將迎建交潮

2019-09-21 12:16

兩岸青年創業選擇大不同 台青想賣奶茶 陸青湧向區塊鏈

2019-09-21 08:42

男子喝醉喉嚨卡卡 就醫竟發現是「鋸齒瓶蓋」

2019-09-20 16:21

正定古城隆興寺「倒坐觀音」 魯迅讚東方美神

2019-09-20 14:19

陸外交部證實 聯邦快遞機師涉走私武器彈藥

2019-09-20 16:58

A股納全球指數進入新階段 喜迎1,500億元資金

2019-09-20 15:30

官帽形狀正定古城 名將趙子龍出生地

2019-09-20 14:18

陸能源局：大陸戰備石油儲量可達80天

2019-09-20 18:17

港鐵高層表態撐警執法 與暴力割蓆

2019-09-20 14:47

反送中料理 催淚瓦斯蛋 以眼還眼無酒精雞尾酒

2019-09-20 22:39

香江風情／三部熱片 牽動港人

2019-09-20 23:57

陸外交部：歡迎吉里巴斯重返中國與島國合作的大家庭

2019-09-20 16:01

全力防治空汙 陸：確保群眾安全溫過冬，杜絕一刀切

2019-09-20 18:17

華為Mate 30不銷歐美仍在德發表 外媒指凸顯中歐重要性

2019-09-20 14:18

港鐵指全港過半車站遭破壞 考慮成立專屬保安部隊

2019-09-21 10:27

港鐵屯門、元朗西鐵站 分別下午1時、3時關閉

2019-09-21 10:55

變相降息 陸下調貸款市場利率

2019-09-21 02:02

最會唱歌副部長 赴美出征

2019-09-21 02:00

穩匯率 將發440億央票

2019-09-21 02:02

全球資本市場放緩 中投2018年境外投資收益率-2.35%

2019-09-20 22:45

保障十一肉類供應 中國商務部宣布投放1萬噸儲備豬肉

2019-09-20 14:14

溫州兩岸青年分享經驗 多家企業獲雙創實習基地授牌

2019-09-20 19:39

陸生動粗反送中港生 義守大學議處最重開除學籍

2019-09-20 14:07

全國政協70週年大會 習近平提港澳台工作

2019-09-21 00:32

又見撒幣祈福！23歲醫科大學畢業生 機坪丟硬幣被帶走

2019-09-21 13:05

中民新能總裁 老將擔重任

2019-09-21 02:00

美審香港民主法案之際 官員宣揚經貿地位優勢

2019-09-20 14:18

清潔香港18區連儂牆 反送中支持者稱撕一貼百

2019-09-21 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top