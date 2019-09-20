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陸能源局：大陸戰備石油儲量可達80天

2019-09-20 18:17聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸的戰備石油儲備正在提升，圖為舟山岸邊的石油槽。（浙江電視台）
大陸的戰備石油儲備正在提升，圖為舟山岸邊的石油槽。（浙江電視台）
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大陸正在積極建設戰備石油儲備設施，大陸國家能源局發展規劃司司長李福龍透露，目前大陸在建的儲備設施若全部完工大概可達八十天的儲備量。

大陸國家能源局今天下午參加北京國新辦記者會，能源局相關官員提到大陸目前的能源結構比例。有媒體問及大陸的戰備石油儲備有多少時，李福龍表示，大陸的石油戰備儲量不及先進國家，但近年已積極建設，目前已完成第一期建設，第二期正在建設，明年可以完成，若完工最多應可達到八十天的儲備量。

他說，為加強石油安全保障，會再研究後續建設規畫，在合理論證分析下會進一步開展建設計畫。

北京

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