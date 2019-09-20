全力防治空汙 陸：確保群眾安全溫過冬，杜絕一刀切

2019-09-20 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸近年增加使用天然氣以調整能源結構。圖為天然氣管線。（網易財經） 分享 facebook 大陸為防治空汙，曾在17年冬天推動北方冬季供暖的煤改氣、煤改電清潔能源工程，結果導致無暖可供引發民怨。今年即將到來的供暖情況也受到民眾關切，大陸國家能源局電力司司長黃學農今天表示，一定會在氣源保障到位下才會推進煤改氣工程。

大陸過去供暖使用的能源多半來自煤炭，但空氣也因此被嚴重汙染。近年來，大陸改用清潔能源防治空汙，但在17年下半年推進速度過猛，以致清潔能源管線還沒建成，就拆除原有的煤電取暖設施，而天然氣又供應不足，價格大漲，導致許多人住家沒有供暖引發民怨。

電力司司長黃學農今天下午在北京國務院新聞辦記者會上表示，相關部門近年有序推進清潔能源工程，北方地區冬季清潔取暖率已達到50.7%，相比2016年提高了12.5個百分點，替代的散燒煤約1億噸，原先規劃的預期是7400萬噸，大大超出預期，成效良好。

在2+26個城市（北京、天津與周遭的另外26個城市）的清潔取暖率更高一些，達到了72%，其中城市地區清潔取暖率更達到96%，縣城和城鄉結合部的清潔取暖率達到75%，農村地區稍微低一點，清潔取暖率是43%，但也是在規劃目標內，應該說超出了規劃的任務目標。

他說，實施清潔取暖以來，北方地區秋冬季的霧霾天數下降、空氣品質達標天數逐年增加，特別是京津冀地區的空氣改善更加明顯。很多人民群眾告別了過去的煤煙味，還有續煤掏灰的繁瑣，生活品質也得到很大提升。

黃學農表示，改以清潔取暖以來，北方地區四、五個省份，散燒煤消費大幅下降。減排的二氧化硫78萬噸，氮氧化物38萬噸，非化學有機物14萬噸，顆粒物153萬噸，清潔取暖已經成為北方地區大氣污染物減排的一個很重要抓手。

下一步除繼續推進清潔取暖工作外，還會強化組織協調，確保群眾安全溫暖過冬的底線，杜絕一刀切。要在氣源保障到位、管道建設的基礎設施到位、安全保障措施到位況下，才能推進煤改氣（煤改電）工程。