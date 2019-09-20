保障十一肉類供應 中國商務部宣布投放1萬噸儲備豬肉

2019-09-20 14:14 世界日報 北京20日電



中共節慶不讓肉價來亂 官方投放一萬噸進口豬肉 (中新社) 分享 facebook

面對近來的豬肉價格上漲、就業問題與經濟下行壓力增大，中國商務部19日宣布投放中央儲備豬肉1萬噸，保障十一連假期間肉類供應；發改委也表示節假日期間物價有望保持平穩。本批冷凍豬肉均來自進口豬肉。

商務部網站公布，商務部會同國家發改委、財政部等部門開展中央儲備肉投放工作，共向市場投放中央儲備豬肉1萬噸，增加豬肉市場供給，保障國慶日期間肉類供應。

9月初，已向市場投放中央儲備牛肉2400噸，羊肉1900噸。當前，中國豬肉價格上漲較多，市場消費需求有所下降，肉類進口大幅增加，冷凍肉庫存保持較高水準，市場供應總體有保障。

經濟觀察網引述業內人士分析，政府投放儲備豬肉主要在於穩定豬價，但難以把豬價「砸」下來。一方面在於儲備豬肉的量不夠大，另一方面由於儲備肉是冷凍肉，無法完全替代居民主體消費的冷鮮肉和熱鮮肉。

值得注意的是，本次的儲備凍肉均為進口凍肉，來自丹麥、德國、法國、荷蘭、美國等。除了國家儲備肉，地方也有儲備肉。

根據商務部網站，近期中國的豬肉價格漲幅已經趨緩，18日全國重點批發市場豬肉平均批發價格較前一日上漲0.1%，9月日均漲幅比8月下旬下滑了0.8個百分點。

此外，中國國務院辦公廳日前印發「關於穩定生豬生產促進轉型升級的意見」，各地各部門也密集公布了一系列土地優惠、養殖獎勵等措施，目的是促進生豬穩產保供。

中國農業農村部長韓長賦18日視察河南畜牧公司，關心政策落實情況。他說，政府和企業要爭取「熨平」豬周期，增強豬肉供應保障能力。