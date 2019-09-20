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正定古城隆興寺「倒坐觀音」 魯迅讚東方美神

2019-09-20 14:19聯合晚報 記者吳志雲／綜合報導

圖為隆興寺鎮寺之寶中的摩尼殿五彩壁塑「倒坐觀音」，魯迅稱之為「東方美神」。 圖／...
圖為隆興寺鎮寺之寶中的摩尼殿五彩壁塑「倒坐觀音」，魯迅稱之為「東方美神」。 圖／本報石家莊傳真
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河北省石家莊市正定古城內，有著一處始建於隋朝的「隆興寺」，當地人都稱之為大佛寺。該寺不僅僅是座千年古剎，更是一處藏有各式珍寶的藝術博物館，見證歷史長河、佛教藝術的殿堂。

其中「摩尼殿」的建築構造更是蔚為奇觀，此殿位在隆興寺中軸線前半部，已故的知名古建築學家梁思成曾四訪此處，並稱之為「藝臻極品」。摩尼殿始建於北宋皇佑4年，建築獨特精美，其格局為十字形平面建築，柱子以回字形排列建造，殿檐下的斗拱形式與宋代「營造法式」相符，梁思成曾說道「只在宋畫中見過」，為之驚艷。

除了梁思成之外，還有一人對此極為著迷。魯迅故居有一張觀音照，就是出自於此，位在摩尼殿內槽背壁北面的「倒坐觀音」，魯迅更稱之為「東方美神」，放於書案上。

摩尼殿有許多精美的壁畫，其上通壁懸塑的「倒坐觀音」，被稱為隆興寺「六最」之一。此壁塑色彩鮮豔，是一雕塑和繪畫相結合的藝術珍寶，祥雲縈繞、碧波鱗鱗，技術精美令人咋舌，其中最醒目的是位在玄山中樣的泥塑觀音像，皮膚白皙、頭戴花冠、脖掛瓔珞、足踏朵蓮，姿態優雅閒逸，面容秀麗恬靜，觀音眼珠鑲嵌黑色琉璃寶珠，無論禮佛者在哪個位置看，都能與其對視，依照其塑造形式，稱之為「倒坐觀音」。

所謂「倒坐」，是指觀音不在正殿中央，而是以坐南朝北之姿佇立殿內，以表明觀世音菩薩不渡盡眾生，永不回頭的大慈大悲。

「倒坐觀音」也一改傳統佛像風格，將神像人格化，是佛教藝術的一大突破，也被列為鎮寺之寶，擁有崇高的地位。她的美麗神聖優雅，在細眉之下鳳目微張，洞悉人間善惡、普渡眾生；隨著時代的更迭，至今仍坐在殿內懸壁上俯瞰世人，微微一笑卻濃郁了整個摩尼殿，難怪魯迅也為之著迷。

建築佛教壁畫

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