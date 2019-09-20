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大陸巴士裝人臉辨識鏡頭 多名司機遭紅外線射傷眼

2019-09-20 12:11香港01 李納德

司機用黑色塑膠袋把人臉辨識裝置包著，但紅外線甚至「射穿」了塑膠袋。（網上圖片）
司機用黑色塑膠袋把人臉辨識裝置包著，但紅外線甚至「射穿」了塑膠袋。（網上圖片）
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大陸大量地點都裝了人臉辨識系統，湖南有運輸公司就在巴士上裝上人臉辨識鏡頭，聲稱有利監督司機安全駕駛。不過，這個裝置安裝在駕駛座旁邊，被發現會射出紅外線，不少司機稱被照射後眼睛不適，有人索性用毛巾或塑膠袋蓋著裝置，竟被燒出兩個焦孔，嚇得司機把電源拔掉。負責安裝設備的人員透露，司機所說的一些情況屬正常現象，又指會出現灼燒感與裝置被太陽暴曬後有關。

湖南省衡陽市和張家界市的多名旅遊巴士司機近日反映，其大巴被公司要求裝上人臉辨識鏡頭、並重新裝上GPS系統等，以便監督司機要安全駕駛。該設備發出的紅外線讓司機眼睛不適，他們用毛巾和黑色塑膠袋遮擋該設備，但有關物品竟被「燒穿」，過一會竟灼出兩個洞，留下類似煙頭的痕跡。有司機稱只要在駕駛，眼睛位置就會被儀器一直對準，多人開車後眼睛非常乾澀、視線模糊，甚至有人出現嘔吐等癥狀。

相關鏡頭放在儀錶板上方，距離司機約80厘米，一直對著眼睛，發出的紅外線令眼睛有灼熱感。其中一名許姓的司機稱，設備在衡陽市巴士上裝了20多天，發出的紅外線肉眼看不到，用手機鏡頭看才可以看到光源。

張家界市的巴士也裝上同樣鏡頭，一名陳姓司機稱，他有天開車十多小時，被那個設備照到眼睛幾乎睜不開，回家後眼睛很痛。有司機透露巴士本身已有GPS系統，但裝上新設備後，部分巴士出現兩個GPS系統互相干擾的情況，甚至出現防鎖制動系統失靈，影響駕駛安全。大陸記者查得相關人臉辨識系統來自廣州航天海特系統公司，9月16日，部分張家界的司機關閉了裝置的電源。

巴士公司稱，安裝人臉辨識是上級主管部門要求，目前設備僅僅「通電」，未正式投入使用，已向相關部門反映情況。而負責設備的工作人員稱，已拿產品去進行技術鑒定。至於司機們所說的現象，工作人員說有些是正常的，而會出現「灼燒」感覺，與產品在太陽高溫暴曬後有關。

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文章授權轉載自《香港01》

巴士人臉辨識

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