親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

廣州白雲機場 易安檢通道啟用

2019-09-20 02:05聯合報 中新社

廣州白雲國際機場19日舉行易安檢啟用儀式，首批投入運行的10條易安檢通道正式開放。

中新社
中新社
分享

安檢機場

相關新聞

兩岸大學畢業生薪資 台灣領先

2019-09-20 00:39

東莞10年規劃 人口將逾千萬

2019-09-20 02:05

香港台灣月 主題叫「搭台」

2019-09-20 00:28

海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇 18日在泰州登場

2019-09-19 21:57

陸商務部投放一萬噸儲備豬肉 官方稱穩就業具基礎

2019-09-19 21:56

周杰倫新歌MV捧紅奶茶店 陸歌迷搶購一杯炒到400元

2019-09-19 18:08

攝影師拍攝香港超擠「死亡空間」 骨灰罈位至少排7年

2019-09-19 18:04

深圳北站巴士站發生意外 一巴士撞穿牆

2019-09-19 16:32

手機被駭入 大陸30萬台手機被控制用作詐騙

2019-09-19 15:27

影／最牛釘子戶？立於貴州絕壁頂峰 原來不是凡人住的

2019-09-19 14:43

山東女孩模仿鋁罐自製爆米花炸死 辦公室小野付錢和解

2019-09-19 14:36

太陽能發電比燃煤發電便宜 大陸宣布做到了

2019-09-19 14:23

大興機場30日通航 北京啟航空交通雙樞紐時代

2019-09-19 14:00

120年山西聖母朝聖地將被拆 逾萬教徒蜂擁到場朝拜

2019-09-19 13:47

夥伴被車撞死 狗狗車流中守護3小時

2019-09-19 13:45

大陸今年已7省調升最低工資標準 預估10餘省也將跟進

2019-09-19 13:16

「閱兵藍」再現？北京PM2.5創下歷史最低值

2019-09-19 12:24

大陸大學畢業生平均薪資2.6萬元 高於台灣基本工資

2019-09-19 12:01

旅泰熊貓「創創」疑噎死 理賠1500萬泰銖

2019-09-19 11:44

自稱公眾人物 中國女星大鬧車站嗆警「你完了」

2019-09-19 11:42

陸「十一」閱兵第3次排練 天安門及長安街將實施交管

2019-09-19 10:00

女帶違禁品闖高鐵被攔截 自稱網紅怒斥公安：你完了！

2019-09-19 09:56

港澳通行證續簽 深圳須自辦指紋驗證

2019-09-19 01:39

312公斤毒品 廣州銷毀

2019-09-19 01:39

千人海鮮宴 慶東海開漁

2019-09-19 01:39

陸安全事故 連16年下降

2019-09-19 01:39

日本侵華「正義的審判」 開展

2019-09-19 01:38

918事變88周年 瀋陽撞鐘鳴警

2019-09-19 01:38

山東濰坊／世界風箏之都 風箏發祥地楊家埠

2019-09-19 01:10

山東濰坊／世界最大 風箏博物館

2019-09-19 01:09

山東濰坊／齊魯台灣城 凸顯台灣元素

2019-09-19 01:08

山東濰坊／壽光菜博會 遊客賞菜品果

2019-09-19 01:08

北京冬奧冬殘奧發布吉祥物「冰墩墩」「雪容融」

2019-09-18 22:49

模仿汽水罐自製爆米花死亡 辦公室小野與家屬和解

2019-09-18 21:28

網劇藝妓妝女主曝真實身分「豆瓣女神」...網嚇：殯儀館畫妝師？

2019-09-18 20:46

陸大學禁止外賣 學校翻查學生書包

2019-09-18 20:22

無人自動駕駛汽車載客 上海拔頭籌

2019-09-18 16:15

氣候變遷！大陸西北正變濕變暖 戈壁也泛綠意

2019-09-18 15:47

姐姐長期被家暴後出走 姐夫放話「殺全家」反被滅屍

2019-09-18 15:12
看更多

熱門文章

工程師10年攢240萬 妻子4年內捐款2萬筆花光

2019-09-19 13:23

太陽能發電比燃煤發電便宜 大陸宣布做到了

2019-09-19 14:23

少女放學回家衝入廁所 10分鐘後離奇臭死身亡

2019-09-19 09:55

影／最牛釘子戶？立於貴州絕壁頂峰 原來不是凡人住的

2019-09-19 14:43

暗黑版扭蛋上線！6旬翁砸300萬 只為心愛的那個「她」

2019-09-19 11:00

大興機場30日通航 北京啟航空交通雙樞紐時代

2019-09-19 14:00

周杰倫新歌MV捧紅奶茶店 陸歌迷搶購一杯炒到400元

2019-09-19 18:08

中芯國際趙海軍：兩年內必出現電流計算的3奈米技術

2019-09-19 18:12

大陸今年已7省調升最低工資標準 預估10餘省也將跟進

2019-09-19 13:16

女帶違禁品闖高鐵被攔截 自稱網紅怒斥公安：你完了！

2019-09-19 09:56

香港跟美國降息一碼 經濟已進入衰退階段

2019-09-19 08:59

攝影師拍攝香港超擠「死亡空間」 骨灰罈位至少排7年

2019-09-19 18:04

「閱兵藍」再現？北京PM2.5創下歷史最低值

2019-09-19 12:24

夥伴被車撞死 狗狗車流中守護3小時

2019-09-19 13:45

陸外交部駐港公署回嗆波洛西 ：沒人有搞港獨的自由

2019-09-19 14:55

抗日烈士碑被塗污 新華社：必受法律歷史審判

2019-09-19 09:51

北京：人均可支配收入超6萬元 邁進高收入國家水平

2019-09-19 16:07

大陸大學畢業生平均薪資2.6萬元 高於台灣基本工資

2019-09-19 12:01

風波再起？華為被國際網路安全組織暫停會員資格

2019-09-19 18:00

120年山西聖母朝聖地將被拆 逾萬教徒蜂擁到場朝拜

2019-09-19 13:47

手機被駭入 大陸30萬台手機被控制用作詐騙

2019-09-19 15:27

影／反送中續燒！港府停辦十一煙火 賽馬也取消

2019-09-19 11:15

港府澄清：中英聯合聲明未訂下實行雙普選

2019-09-19 19:28

被爆料春晚換壼 劉謙將亮相 「歡樂谷杯」魔術大賽

2019-09-19 13:26

山東女孩模仿鋁罐自製爆米花炸死 辦公室小野付錢和解

2019-09-19 14:36

余承東：華為手機上半年年增26% 折疊螢幕手機下月發布

2019-09-19 20:49

陸生辱罵反送中港生 義守大學將議處

2019-09-19 09:46

陸「十一」閱兵第3次排練 天安門及長安街將實施交管

2019-09-19 10:00

緩和與華府衝突 任正非:華為可多購美晶片軟件

2019-09-19 12:54

佩洛西見香港倡議人士 中前官員對港发出警告

2019-09-19 10:09

3年67起台人在陸失聯 陸委會：政治因素屬少數

2019-09-19 18:11

小三通自由行明解禁 陸委會：盼大三通自由行速恢復

2019-09-19 18:11

深圳北站巴士站發生意外 一巴士撞穿牆

2019-09-19 16:32

影／中台灣挺香港 928市民廣場穿黑衣來牽手

2019-09-19 11:36

香港科大學生校園組人鏈 要求港府回應5大訴求

2019-09-19 15:21

「十一」前 中共送「革命老區」與貧困地區電視機

2019-09-19 17:09

反送中引發陸港生校園衝突 陸委會籲：文明對話

2019-09-19 17:54

旅泰熊貓「創創」疑噎死 理賠1500萬泰銖

2019-09-19 11:44

港警臉書稱衝立法會害警受傷 香港網友噓聲一片

2019-09-19 17:08

金馬澎小三通自由行恢復 在陸業者稱吸引力不大

2019-09-19 17:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top