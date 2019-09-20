東莞10年規劃 人口將逾千萬

2019-09-20 02:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



據《第一財經》近日報導，大陸人口在加速向城市集聚，多個城市正在邁向千萬人口的門檻。東莞官方規劃顯示，在2030年常住人口會達到1020萬人，屆時將成為廣州和深圳之後，廣東省第三個人口超過一千萬的城市。

東莞市發展和改革局日前發布了《東莞市人口發展規劃（2020-2035年）》（下稱《規劃》）公開徵求意見的公告。《規劃》明確，東莞將實施積極的人口調控政策，2025年全市常住人口達到960萬人；2030年常住人口達到1020萬人；2035年常住人口達到1080萬人。

報道指出，8月18日《中共中央國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》發布，未來深圳對周圍的輻射帶動能力將進一步增強。目前深圳可供開發的土地空間已經基本飽和，因此，未來深圳的的製造環節等也在加速外溢，這個過程中，毗鄰深圳的東莞無疑成為產業外溢的首選，人口也會加速向東莞的環深地帶流動。

在東莞之外，目前越來越多的城市正在加速人口集聚，人口總量邁向千萬級門檻。2018年末，杭州常住人口達到980.6萬人，比2017年增加了33.8萬人。按照預計，杭州人口總量今年大概會超過千萬的門檻。

而在杭州之前，西安和鄭州在去年均已突破了千萬大關。西安市統計局的數據顯示，2018年年末全市常住人口1000.37萬人，比前一年末淨增加38.7萬人，常住人口總量首次突破千萬大關。在鄭州，數據顯示，去年鄭州常住人口增長25.5萬人，常住人口總量突破千萬大關。這也是鄭州連續8年常住人口增量超過15萬，人口快速增長的勢頭可見一斑。