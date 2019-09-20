親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

東莞10年規劃 人口將逾千萬

2019-09-20 02:05聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

據《第一財經》近日報導，大陸人口在加速向城市集聚，多個城市正在邁向千萬人口的門檻。東莞官方規劃顯示，在2030年常住人口會達到1020萬人，屆時將成為廣州和深圳之後，廣東省第三個人口超過一千萬的城市。

東莞市發展和改革局日前發布了《東莞市人口發展規劃（2020-2035年）》（下稱《規劃》）公開徵求意見的公告。《規劃》明確，東莞將實施積極的人口調控政策，2025年全市常住人口達到960萬人；2030年常住人口達到1020萬人；2035年常住人口達到1080萬人。

報道指出，8月18日《中共中央國務院關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》發布，未來深圳對周圍的輻射帶動能力將進一步增強。目前深圳可供開發的土地空間已經基本飽和，因此，未來深圳的的製造環節等也在加速外溢，這個過程中，毗鄰深圳的東莞無疑成為產業外溢的首選，人口也會加速向東莞的環深地帶流動。

在東莞之外，目前越來越多的城市正在加速人口集聚，人口總量邁向千萬級門檻。2018年末，杭州常住人口達到980.6萬人，比2017年增加了33.8萬人。按照預計，杭州人口總量今年大概會超過千萬的門檻。

而在杭州之前，西安和鄭州在去年均已突破了千萬大關。西安市統計局的數據顯示，2018年年末全市常住人口1000.37萬人，比前一年末淨增加38.7萬人，常住人口總量首次突破千萬大關。在鄭州，數據顯示，去年鄭州常住人口增長25.5萬人，常住人口總量突破千萬大關。這也是鄭州連續8年常住人口增量超過15萬，人口快速增長的勢頭可見一斑。

深圳國務院中共

相關新聞

兩岸大學畢業生薪資 台灣領先

2019-09-20 00:39

廣州白雲機場 易安檢通道啟用

2019-09-20 02:05

香港台灣月 主題叫「搭台」

2019-09-20 00:28

海峽兩岸醫藥健康產業發展論壇 18日在泰州登場

2019-09-19 21:57

陸商務部投放一萬噸儲備豬肉 官方稱穩就業具基礎

2019-09-19 21:56

周杰倫新歌MV捧紅奶茶店 陸歌迷搶購一杯炒到400元

2019-09-19 18:08

攝影師拍攝香港超擠「死亡空間」 骨灰罈位至少排7年

2019-09-19 18:04

深圳北站巴士站發生意外 一巴士撞穿牆

2019-09-19 16:32

手機被駭入 大陸30萬台手機被控制用作詐騙

2019-09-19 15:27

影／最牛釘子戶？立於貴州絕壁頂峰 原來不是凡人住的

2019-09-19 14:43

山東女孩模仿鋁罐自製爆米花炸死 辦公室小野付錢和解

2019-09-19 14:36

太陽能發電比燃煤發電便宜 大陸宣布做到了

2019-09-19 14:23

大興機場30日通航 北京啟航空交通雙樞紐時代

2019-09-19 14:00

120年山西聖母朝聖地將被拆 逾萬教徒蜂擁到場朝拜

2019-09-19 13:47

夥伴被車撞死 狗狗車流中守護3小時

2019-09-19 13:45

大陸今年已7省調升最低工資標準 預估10餘省也將跟進

2019-09-19 13:16

「閱兵藍」再現？北京PM2.5創下歷史最低值

2019-09-19 12:24

大陸大學畢業生平均薪資2.6萬元 高於台灣基本工資

2019-09-19 12:01

旅泰熊貓「創創」疑噎死 理賠1500萬泰銖

2019-09-19 11:44

自稱公眾人物 中國女星大鬧車站嗆警「你完了」

2019-09-19 11:42

陸「十一」閱兵第3次排練 天安門及長安街將實施交管

2019-09-19 10:00

女帶違禁品闖高鐵被攔截 自稱網紅怒斥公安：你完了！

2019-09-19 09:56

港澳通行證續簽 深圳須自辦指紋驗證

2019-09-19 01:39

312公斤毒品 廣州銷毀

2019-09-19 01:39

千人海鮮宴 慶東海開漁

2019-09-19 01:39

陸安全事故 連16年下降

2019-09-19 01:39

日本侵華「正義的審判」 開展

2019-09-19 01:38

918事變88周年 瀋陽撞鐘鳴警

2019-09-19 01:38

山東濰坊／世界風箏之都 風箏發祥地楊家埠

2019-09-19 01:10

山東濰坊／世界最大 風箏博物館

2019-09-19 01:09

山東濰坊／齊魯台灣城 凸顯台灣元素

2019-09-19 01:08

山東濰坊／壽光菜博會 遊客賞菜品果

2019-09-19 01:08

北京冬奧冬殘奧發布吉祥物「冰墩墩」「雪容融」

2019-09-18 22:49

模仿汽水罐自製爆米花死亡 辦公室小野與家屬和解

2019-09-18 21:28

網劇藝妓妝女主曝真實身分「豆瓣女神」...網嚇：殯儀館畫妝師？

2019-09-18 20:46

陸大學禁止外賣 學校翻查學生書包

2019-09-18 20:22

無人自動駕駛汽車載客 上海拔頭籌

2019-09-18 16:15

氣候變遷！大陸西北正變濕變暖 戈壁也泛綠意

2019-09-18 15:47

姐姐長期被家暴後出走 姐夫放話「殺全家」反被滅屍

2019-09-18 15:12
看更多

熱門文章

工程師10年攢240萬 妻子4年內捐款2萬筆花光

2019-09-19 13:23

太陽能發電比燃煤發電便宜 大陸宣布做到了

2019-09-19 14:23

少女放學回家衝入廁所 10分鐘後離奇臭死身亡

2019-09-19 09:55

影／最牛釘子戶？立於貴州絕壁頂峰 原來不是凡人住的

2019-09-19 14:43

暗黑版扭蛋上線！6旬翁砸300萬 只為心愛的那個「她」

2019-09-19 11:00

大興機場30日通航 北京啟航空交通雙樞紐時代

2019-09-19 14:00

周杰倫新歌MV捧紅奶茶店 陸歌迷搶購一杯炒到400元

2019-09-19 18:08

中芯國際趙海軍：兩年內必出現電流計算的3奈米技術

2019-09-19 18:12

大陸今年已7省調升最低工資標準 預估10餘省也將跟進

2019-09-19 13:16

女帶違禁品闖高鐵被攔截 自稱網紅怒斥公安：你完了！

2019-09-19 09:56

香港跟美國降息一碼 經濟已進入衰退階段

2019-09-19 08:59

攝影師拍攝香港超擠「死亡空間」 骨灰罈位至少排7年

2019-09-19 18:04

「閱兵藍」再現？北京PM2.5創下歷史最低值

2019-09-19 12:24

夥伴被車撞死 狗狗車流中守護3小時

2019-09-19 13:45

陸外交部駐港公署回嗆波洛西 ：沒人有搞港獨的自由

2019-09-19 14:55

抗日烈士碑被塗污 新華社：必受法律歷史審判

2019-09-19 09:51

北京：人均可支配收入超6萬元 邁進高收入國家水平

2019-09-19 16:07

大陸大學畢業生平均薪資2.6萬元 高於台灣基本工資

2019-09-19 12:01

風波再起？華為被國際網路安全組織暫停會員資格

2019-09-19 18:00

120年山西聖母朝聖地將被拆 逾萬教徒蜂擁到場朝拜

2019-09-19 13:47

手機被駭入 大陸30萬台手機被控制用作詐騙

2019-09-19 15:27

影／反送中續燒！港府停辦十一煙火 賽馬也取消

2019-09-19 11:15

港府澄清：中英聯合聲明未訂下實行雙普選

2019-09-19 19:28

被爆料春晚換壼 劉謙將亮相 「歡樂谷杯」魔術大賽

2019-09-19 13:26

山東女孩模仿鋁罐自製爆米花炸死 辦公室小野付錢和解

2019-09-19 14:36

余承東：華為手機上半年年增26% 折疊螢幕手機下月發布

2019-09-19 20:49

陸生辱罵反送中港生 義守大學將議處

2019-09-19 09:46

陸「十一」閱兵第3次排練 天安門及長安街將實施交管

2019-09-19 10:00

緩和與華府衝突 任正非:華為可多購美晶片軟件

2019-09-19 12:54

佩洛西見香港倡議人士 中前官員對港发出警告

2019-09-19 10:09

3年67起台人在陸失聯 陸委會：政治因素屬少數

2019-09-19 18:11

小三通自由行明解禁 陸委會：盼大三通自由行速恢復

2019-09-19 18:11

深圳北站巴士站發生意外 一巴士撞穿牆

2019-09-19 16:32

影／中台灣挺香港 928市民廣場穿黑衣來牽手

2019-09-19 11:36

香港科大學生校園組人鏈 要求港府回應5大訴求

2019-09-19 15:21

「十一」前 中共送「革命老區」與貧困地區電視機

2019-09-19 17:09

反送中引發陸港生校園衝突 陸委會籲：文明對話

2019-09-19 17:54

旅泰熊貓「創創」疑噎死 理賠1500萬泰銖

2019-09-19 11:44

港警臉書稱衝立法會害警受傷 香港網友噓聲一片

2019-09-19 17:08

金馬澎小三通自由行恢復 在陸業者稱吸引力不大

2019-09-19 17:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top