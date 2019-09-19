周杰倫新歌MV捧紅奶茶店 陸歌迷搶購一杯炒到400元

2019-09-19 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



歌手周杰倫日前發布新歌「說好不哭」，MV上架後不僅成功登頂YouTube發燒影片第1名，MV中的東京原宿奶茶店成為歌迷光顧、打卡的熱門地點，連浙江杭州分店也要排隊2小時才能買到，甚至還出現「奶茶黃牛」，收費要人民幣50至100元一杯（新台幣227元至443元）。

香港經濟日報報導，MV中劇情是女主角飾演奶茶店麥吉machi的店員，因送外賣而認識男主角，MV推出後隨即引來大批歌迷到奶茶店排隊消費，其中MV取景的日本東京原宿分店，新歌發售第二天就出現大排長龍，下午4點已經排到了800號。

而每杯480日元（新台幣139元），被稱為「杰倫同款」的鐵觀音芝士一早就賣光。

至於浙江杭州分店，情況更加熱烈，有排隊者表示，開店後最少要等2小時才能買到，有人最早在開店前4小時已到達，還有歌迷因為不想等，竟請人來排隊購買，因此出現「奶茶黃牛」，收費50至100元人民幣一杯（新台幣227元至443元），不過當地警方獲報後，馬上派員到前驅趕。