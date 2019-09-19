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攝影師拍攝香港超擠「死亡空間」 骨灰罈位至少排7年

2019-09-19 18:04聯合新聞網 綜合報導

香港墓園擁擠的程度讓人驚訝。圖擷自Finbarr Fallon的instagra...
香港墓園擁擠的程度讓人驚訝。圖擷自Finbarr Fallon的instagram
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目前香港約有750萬人口，而土地因為人口眾多但腹地小，導致地狹人稠、房價飆漲，一般民眾都只能住在狹小的空間裡生活，而香港人在往生後長眠的墓地，也一樣擁擠不堪。日前一位英國攝影師法隆（Finbarr Fallon）在Instagram上PO出一系列香港墓地照片，其中墓地密集的程度更讓人感到驚訝。

根據CNN》報導，無盡的石板鋪滿了香港的山坡，而這些都是成千上萬香港人過世後的家園。攝影師法隆幾乎走遍了香港所有城市的墓地，捕捉了墓地密集的程度，以及它們與周圍山區城市地形的對比，並把這系列照片命名為「死亡空間」（Dead Space）。

從照片上可以看見，成千上萬座墓碑緊密相連，幾乎快把山坡蓋滿，這片墓地與後方的摩天大樓相互映襯，形成特殊奇景，也讓人印象深刻。法隆表示，他試圖在一個構圖中，描繪生與死之間的關係，呈現寧靜與不安的對比，並且運用長焦鏡頭，將前景和背景壓縮在一起，創造出平坦的效果。

報導指出，照片中的私人墓地售價為28萬港幣（約台幣110萬元），但香港大學研究老年化與死亡的副教授周燕雯（Amy Chow）表示，它們的售價幾乎是原本的4倍，公共的墓地可能會便宜一些，但幾乎所有的永久性墳墓都已經被占用，只剩下可以重複使用的墓地，埋葬在裡面的往生者每6年就必須被強制挖掘。

周燕雯表示，目前絕大多數的香港人都已經慢慢開始使用火葬的方式送走已故的親人，但即便如此，仍然沒辦法解決空間不足的問題，成千上萬的人們等待著一、兩個骨灰罈的空間，都要等待7年才能排到一個位置。

周燕雯更說，在過去人們都希望住在一個風景優美的大房子裡，但通常都沒辦法實現，所以他們會想至少擁有一個房子，這種想法也塑造了他們死後，對埋葬地點的期望。

很多人為了等待放骨灰罈的空間，一等就是七年。圖擷自Finbarr Fallon的...
很多人為了等待放骨灰罈的空間，一等就是七年。圖擷自Finbarr Fallon的instagram
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香港攝影墓碑CNN摩天大樓奇景Instagram

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