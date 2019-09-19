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手機被駭入 大陸30萬台手機被控制用作詐騙

2019-09-19 15:27聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

廣東警方日前開展「凈網2019」專項行動。在「8•08」非法獲取計算機信息系統數據案中，犯罪集團借與手機廠商合作之機，在還未出廠的手機內植入木馬駭客程序，以達到控制客戶手機號用於網路詐騙、網絡水軍等犯罪。被駭客入侵的手機多達卅萬部。

據香港文匯網，廣東省公安廳相關負責人表示，當前，網路犯罪與傳統犯罪的全面疊加、全面融合，使得網路黑灰產業泛濫猖獗，黑產鏈條專業化趨勢明顯，為各類網路犯罪提供支撐的推廣服務商、技術服務商、賬號服務商、支付服務商等大量湧現，不僅大大降低了犯罪門檻，提高了黑灰產業鏈條運轉效率，而且急劇放大了黑灰產業生態的危害。

今年7月份，在深圳「威脅獵人」黑產分析團隊的配合下，廣東省公安廳網警總隊偵獲一非法獲取計算機信息系統數據黑客線索。

江門警方成立的專案組調查得知，深圳某科技有限公司為多家雜牌手機廠商提供終端系統方案，在還未出廠的手機操作系統底層植入木馬駭客程序，只要用戶買了手機插入電話卡，在不知情的情況下，其手機號碼就被駭客程序控制。

同時，該公司搭建多個接收手機驗證碼平台，結合事先植入手機操作系統底層的木馬駭客程序，把接收到的手機號碼和短訊驗證碼用於為下游黑產業團伙提供各類網路賬號註冊服務，每次接碼服務費用0.4至2.5元不等。經騰訊守護者計劃安全團隊技術分析，短訊驗證碼回傳後，後台即刪除、屏蔽相關短訊，導致手機用戶無法發現自身號碼被已他人利用註冊網路賬號。

這些網路賬號被提供給下游用於網路詐騙、網路水軍、「薅羊毛」等黑產業犯罪團伙使用，形成「手機系統開發商-手機硬件廠商-接碼平台-下游黑產業團伙」的犯罪鏈條，全國被控制手機30餘萬台，由此形成了規模龐大的手機「貓池」。

近日，在摸清掌握了犯罪團伙的組織架構以及涉案人員的相關信息後，專案組在深圳、上海等地同時開展收網行動，抓獲犯罪嫌疑人63人，查獲涉案手機主板、電腦、手機、銀行卡等物品一大批，實現對該犯罪團伙的手機系統開發商、手機硬件廠商、接碼平台、下游黑產業團伙的全鏈條打擊。該案是大陸首例打擊預裝手機後門獲取驗證碼註冊網路賬號的網路黑產案件。

歹徒在未出廠的手機內植入木馬駭客程序，控制客戶手機號用於網路詐騙、網絡水軍等犯罪...
歹徒在未出廠的手機內植入木馬駭客程序，控制客戶手機號用於網路詐騙、網絡水軍等犯罪。被駭手機多達卅萬部。（忠政快訊網）
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駭客深圳公安

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