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山東女孩模仿鋁罐自製爆米花炸死 辦公室小野付錢和解

2019-09-19 14:36世界日報 北京19日電

來源：YouTube

山東棗莊兩名女孩模仿網紅用鋁罐自製爆米花造成爆炸，一死一重傷，事後有大批網友直言是「辦公室小野」的視頻「教壞小孩的罪魁禍首」，死者父親也揚言起訴辦公室小野及其短片平台。雖然辦公室小野強調兩名女孩「不是模仿我的視頻」，但辦公室小野表哥已與家屬達成和解，讓死者母親近一、兩年衣食無缺。

模仿汽水罐自製爆米花死亡，辦公室小野與家屬和解。 (取材自微博)
模仿汽水罐自製爆米花死亡，辦公室小野與家屬和解。 (取材自微博)
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綜合媒體報導，以製作辦公室美食視頻走紅的辦公室小野，常利用辦公室裡的材料，製作各種創意料理，2017年時還曾利用可樂罐製作爆米花。

8月22日，兩名女生模仿網路短片用鋁罐製作爆米花，發生爆炸一死一傷。14歲的哲哲全身燒傷面積達96%，最終不治；12歲女孩小雨全身燒傷程度達到13%，仍在治療中。辦公室小野的表哥和同事9月16日與哲哲家屬和小雨家屬見面，表示不論對錯，只希望從人道主義立場提供協助，讓受傷的兩個家庭過得好些。

哲哲的父親表示，認如果當時撥到部分錢讓家人應急，情況情況或許不同，現在就算給100萬或200萬（人民幣，下同），哲哲已身亡。如果當時將哲哲轉到北京或上海的醫院救治，希望會更大，因自家無力負擔，因轉院要4萬到5萬。

模仿汽水罐自製爆米花死亡，辦公室小野與家屬和解。 (取材自微博)
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小野的表哥表示，除去以前的過錯，提出可以提供經濟援助：「讓大女兒能把大學讀完，小兒子得到高中義務教育，這個我們還是可以給。哲哲媽媽精神狀態不好，至少還是要讓她最近一、兩年可以不出去工作，他們至少還能吃穿不愁。」他更望雙方就讓事件到此止，「不要再恨對方」。

最後，哲哲家屬與小野的表哥達成協議，並簽署和解協議書，具體內容雙方未透露。

小野北京爆炸

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