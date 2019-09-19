大興機場30日通航 北京啟航空交通雙樞紐時代

2019-09-19 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



北京市常務副市長林克慶今天上午表示，北京大興國際機場馬上正式通航，該市將進入航空交通雙樞紐時代。

據香港信報財經網，林克慶指出，北京當局規劃建設機場周邊綜合交通專案，形成航空、高鐵、城際、地鐵、公路等多種運輸方式為一體的交通網絡。

大興機場已規劃150平方公里的臨空經濟區，北京和河北省分別佔50平方公里和100平方公里。