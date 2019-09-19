120年山西聖母朝聖地將被拆 逾萬教徒蜂擁到場朝拜

2019-09-19 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



山西當局要求太原教區拆除洞兒溝七苦山聖母朝聖地部份建築，更於星期日（15日）朝聖地主保瞻禮進行期間封路，阻礙教友前往參與禮儀，卻激發逾萬名天主教友出席，人數為歷年最多。

當地一位神父稱，他聽聞上述傳言。而早在去年10月24日，七苦山聖母堂門口的天使像和十字架就遭到強拆。

《自由亞洲電台》引述消息人士指出，大陸官方以「非法佔地」為理由，8月26日通知太原教區主教孟寧友，要求教區於5天內拆除朝聖地的建築物「上天之門」。他表示，孟寧友一直為此事和大陸有關部門溝通，爭取保留有關建築物，據悉會在10月1日後再作決定。

北京教區的劉神父昨日（18日）接受該電台查詢時說，他不方便就太原教區的情況發表評論。太原教區主教孟寧友則表示，「上天之門」在前些年改造再修時，都向當地部門寫過報告，那時沒有遭到反對，「說白了是中央巡視組去年來了提出的，說在高速路旁邊，太扎眼吧」。

消息人士向天主教亞洲通訊社（天亞社）透露，為保衛「上天之門」，包括長者及兒童，約有100名教友9月11日冒着狂風暴雨，從山腳一直跪爬上山，到達朝聖地大殿內祈禱。消息人士說，「他們前些日子就大肆宣揚，要爬行祈禱上山朝聖」，意思就是要刻苦補贖，希望上天之門不用被拆。

太原教區主教孟寧友表示，以往當地神父都是自由決定是否上山參加瞻禮，但他今年在瞻禮前夕，特別號召教區神父出席七苦山的瞻禮，並聲明不得缺席，但因當局的道路管制，仍有些神父無法參加。

消息人士指出，山西省其他教區亦收到通知，禁止該些教區的主教及神父15日前往七苦山朝聖，他認為「可能是要孤立太原教區」，相信當局以為會發生抗議遊行之類的事，才有這樣的舉動，「10月1日國慶前維穩最重要」。

另一位教區人士亦證實有神父被通知不能組織教友前去朝聖，他指出：「現在宗教活動人數超過一萬人，需要上報中央，所以他們儘量不提參加的人數。」教區人士又說，原計劃瞻禮當天還有教區青年年閉幕活動，但上星期被有關部門叫停，絕對不許可舉行。最終他們在朝聖地只舉行了主日彌撒。