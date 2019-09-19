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120年山西聖母朝聖地將被拆 逾萬教徒蜂擁到場朝拜

2019-09-19 13:47聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

山西當局要求太原教區拆除洞兒溝七苦山聖母朝聖地部份建築，更於星期日（15日）朝聖地主保瞻禮進行期間封路，阻礙教友前往參與禮儀，卻激發逾萬名天主教友出席，人數為歷年最多。

當地一位神父稱，他聽聞上述傳言。而早在去年10月24日，七苦山聖母堂門口的天使像和十字架就遭到強拆。

《自由亞洲電台》引述消息人士指出，大陸官方以「非法佔地」為理由，8月26日通知太原教區主教孟寧友，要求教區於5天內拆除朝聖地的建築物「上天之門」。他表示，孟寧友一直為此事和大陸有關部門溝通，爭取保留有關建築物，據悉會在10月1日後再作決定。

北京教區的劉神父昨日（18日）接受該電台查詢時說，他不方便就太原教區的情況發表評論。太原教區主教孟寧友則表示，「上天之門」在前些年改造再修時，都向當地部門寫過報告，那時沒有遭到反對，「說白了是中央巡視組去年來了提出的，說在高速路旁邊，太扎眼吧」。

消息人士向天主教亞洲通訊社（天亞社）透露，為保衛「上天之門」，包括長者及兒童，約有100名教友9月11日冒着狂風暴雨，從山腳一直跪爬上山，到達朝聖地大殿內祈禱。消息人士說，「他們前些日子就大肆宣揚，要爬行祈禱上山朝聖」，意思就是要刻苦補贖，希望上天之門不用被拆。

太原教區主教孟寧友表示，以往當地神父都是自由決定是否上山參加瞻禮，但他今年在瞻禮前夕，特別號召教區神父出席七苦山的瞻禮，並聲明不得缺席，但因當局的道路管制，仍有些神父無法參加。

消息人士指出，山西省其他教區亦收到通知，禁止該些教區的主教及神父15日前往七苦山朝聖，他認為「可能是要孤立太原教區」，相信當局以為會發生抗議遊行之類的事，才有這樣的舉動，「10月1日國慶前維穩最重要」。

另一位教區人士亦證實有神父被通知不能組織教友前去朝聖，他指出：「現在宗教活動人數超過一萬人，需要上報中央，所以他們儘量不提參加的人數。」教區人士又說，原計劃瞻禮當天還有教區青年年閉幕活動，但上星期被有關部門叫停，絕對不許可舉行。最終他們在朝聖地只舉行了主日彌撒。

據了解，洞兒溝堂建於十九世紀，是山西天主教最古老的堂區之一。《天主教信德網》指，1898年，太原教區意大利籍方濟各會艾士傑主教，修建了洞兒溝方濟各會院，以及阪泉山聖母堂、修女院、育嬰堂、學校；1924年，在當地南山上建立「七苦山聖母堂」，從此洞兒溝南山改名「七苦山」。山頂建有天壇式的祭台和故宮太和殿式的「憂苦之慰」聖殿，為朝聖日舉行神聖恩祭之用。每年的四旬期第五主日星期五和聖母痛苦日（9月15日）為主要朝聖日。

山西強行要求天主教太原教區拆除洞兒溝七苦山聖母朝聖地部份建築，並封路阻礙教友前往...
山西強行要求天主教太原教區拆除洞兒溝七苦山聖母朝聖地部份建築，並封路阻礙教友前往，卻激發逾萬名天主教友出席。（香港01）
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神父建築方濟各

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