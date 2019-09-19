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夥伴被車撞死 狗狗車流中守護3小時

2019-09-19 13:45聯合報 記者林則宏╱即時報導

據貴州晚報報導，貴州省凱里市一條馬路上，16日晚間有一隻白色小狗被車撞倒在地，奄奄一息。眼看著夥伴倒地不起，另一隻狗狗在車流中為它守護了約3小時。

報導稱，目擊者表示，當時這隻棕色小狗穿過圍觀人群，直接跑到被撞的白色小狗旁，不斷發出「嗚嗚嗚」的哀鳴聲。儘管當時車來車往，但棕色小狗始終不願意離開，一直守護在被撞的小狗身邊。

事發約3小時後，才有市民將被撞的小狗拖到路邊，棕色小狗也一直跟隨在旁。被撞的小白狗最後還是死了，由當地愛狗人士將其埋葬。

據稱，小白狗的主人是附近一名老人，棕色小狗則是流浪狗。之前，兩隻狗經常在一起玩耍。

貴州省凱里市日前有隻小白狗被車撞倒，另一隻小狗不顧車來車往，在旁守護多時。（截圖...
貴州省凱里市日前有隻小白狗被車撞倒，另一隻小狗不顧車來車往，在旁守護多時。（截圖自影片）
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