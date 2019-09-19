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大陸今年已7省調升最低工資標準 預估10餘省也將跟進

2019-09-19 13:16聯合報 記者林則宏╱即時報導

今年已來，大陸已經有北京、遼寧、上海、湖南、重慶、貴州、陝西等七個省份先後調升最低工資標準。估計後續將有逾十個省份，也必須在今明兩年調整當地最低工資標準。

大陸最低工資標準相當於台灣的基本工資，是指勞動者在法定工作時間或依法簽訂的勞動合同約定的工作時間內提供了正常勞動的前提下，用人單位依法應支付的最低勞動報酬。

據中新社旗下新媒體《中新經緯》報導，大陸31個省份中，目前已經有上海、北京、廣東、天津、江蘇、浙江等地每月最低工資標準超過人民幣2,000元（約新台幣8,800元），依次為上海2,480元、北京2,200元、廣東2,100元、天津2,050元、江蘇2,020元、浙江2,010元。

大陸人力資源和社會保障部早前發布的「關於做好最低工資標準調整工作的通知」，將最低工資標準由每兩年至少調整一次改為每兩至三年至少調整一次，調整幅度原則上不超過當地同期城鎮單位就業人員平均工資增長幅度。

除前述七個省份今年已調升最低工資標準外，中新經緯指出，具體來看，距離上一次調整最低工資標準已滿三年的河北可望在本月調整。

此外，天津、內蒙古、福建、甘肅、青海距離上次調整時間已滿兩年；山西、吉林、黑龍江、浙江、湖北、寧夏距離上次調整時間即將滿兩年。這些省份未來也都必須調整最低工資標準。

人民日報海外版早前報導，中國勞動學會特約研究員蘇海南表示，大中型企業、國有單位和外資企業，一般都不太關心最低工資標準，因為他們的職工收入普遍遠高於最低標準。

蘇海南指出，主要是勞動密集型中小微企業的企業主一般會比較關心，因為這些企業利潤比較薄，企業生存環境不穩定，如果最低工資標準調整的幅度大、頻率快，他們的生存壓力會比較大。

一旦最低工資標準調整，包括：失業保險金標準、有關就業補助標準、工傷保險相關待遇標準等，也都會隨之上調。

儘管中國經濟今年面臨較大的挑戰，但迄今依然有七個省份宣布調高最低工資標準。（新華...
儘管中國經濟今年面臨較大的挑戰，但迄今依然有七個省份宣布調高最低工資標準。（新華社）
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