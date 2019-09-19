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「閱兵藍」再現？北京PM2.5創下歷史最低值

2019-09-19 12:24聯合報 記者陳言喬╱即時報導

北京多年來空氣品質不佳，不時聽到有人「逃離北京」（霧霾），但北京市長陳吉寧19日上午表示，北京持續治理空氣汙染，空氣質量持續好轉，為世界其他城市大氣污染治理提供了北京經驗和北京樣板。

再過二周，北京又要舉行大閱兵，近日來的天空多半呈現藍天白雲狀態，「閱兵藍」的說法再次出現。

陳吉寧上午在大陸國務院新聞辦舉行的北京七十年發展現況新聞發布會上表示，北京從過去的的「APEC藍」（2014）到「閱兵藍」（2015）到今年的「常態藍」，PM2.5年均濃度2018年比2013年累計下降43%，今年1-8月進一步大幅度下降，下降到42微克/立方米，特別是8月僅23微克/立方米，成為有監測資料以來的最低值。

陳吉寧說，北京的做法和經驗得到聯合國環境署高度評價，他們認為，北京的大氣汙染治理，用20年的時間走完了倫敦用30年時間、洛杉磯用60年時間走完的大氣污染歷程。

陳吉寧表示，北京最早的大氣污染治理是從1998年開始，已經20多年，過去做了主要幾項工作：

第一，調整能源結構。過去北京燃煤總量是2270萬噸，現在已經壓到400萬噸，平原地區基本實現了無煤化，目前全市清潔優質能源占比超過了96%。

第二，優化產業結構。第三產業、服務業發展很快，到今年上半年占地區生產總值比重已經超過82%。重工業，比如石油、鋼鐵、化工等製造業五大高耗能行業產值占規模以上工業的比重，從2001年的26.5%下降到去年的8.3%。

第三，嚴格控制機動車排放，也調整機動車的結構。北京現在每年新增的10萬輛機動車指標中，有6萬輛是新能源汽車，這是全世界大城市新增汽車中新能源汽車占比最高的。同時，2013年到2017年共淘汰老舊機動車216萬多輛，加大環保執法力度，超標排放要受到處罰。

第四，加強區域聯防聯控。大氣污染問題是個區域問題，這些年，北京加大跟周邊城市的聯防聯控，統一執法。

此外，北京大力推動綠色發展，比如2022年的冬奧會，冬奧會所有場館全部使用新能源，三個主要場館製冷都是用世界最先進水準的二氧化碳做冷凍劑，二氧化碳排放量幾乎為零。又如即將通航的北京大興國際機場場內服務機動車能夠用新能源汽車的，全部都用新能源汽車，北京大興國際機場也是未來全球最綠色的機場之一。再如城市副中心行政辦公區全部建築均達到綠色建築二星級以上水準，三星級比例達到70%以上。

曾擔任過環保部部長的陳吉寧說，大氣污染治理越往後越難，每一項工作都是啃硬骨頭的工作，但北京會一微克一微克地治理，既打好攻堅戰，也打好持久戰，持續推動北京空氣品質改善。

近來北京的天空經常出現大藍天。圖為9月18日北京城區王府井東堂上的0天空。特派記...
近來北京的天空經常出現大藍天。圖為9月18日北京城區王府井東堂上的0天空。特派記者陳言喬／攝影
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