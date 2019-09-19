大陸大學畢業生平均薪資2.6萬元 高於台灣基本工資

2019-09-19 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸人力業者最新發布的一項調查報告顯示，今年大陸大學應屆畢業生平均招聘薪資為人民幣5,909元（約新台幣2.6萬元），比台灣基本工資還高。台灣目前基本工資為新台幣2萬3,100元，明年將調升至2萬3,800元。

據中新網報導，大陸知名人力資源業者「BOSS直聘」近日發布「2019年應屆生求職趨勢報告」，報告共抽取約300萬2019年應屆生樣本。其中，專科畢業生占48%，本科生占49%，研究生占3%。

報告指出，大陸2019年應屆畢業生平均招聘薪資為人民幣5,610元，較2018年提高7.5%。其中，本科畢業生平均招聘薪資為人民幣5,909元，增長10.2%，漲幅最大。若是「雙一流高校」（大陸137所頂尖大學院校）畢業生，平均薪資更達到人民幣6,721元，已將近新台幣3萬元。

不過，今年大陸大學畢業生多達834萬人，因此求職競爭也十分激烈。BOSS直聘研究院院長常濛指出，今年各學歷層次的應屆畢業生平均期望薪資均低於招聘薪資，為三年來首見，反映出壓力下應屆畢業生的應對策略。

報告還顯示，今年杭州、成都、武漢、西安等「新一線城市」對應屆大陸畢業生的吸引力，也首次超越「北上廣深」等一線城市。2019年畢業生有近四成首選到「新一線城市」發展，一線城市對應屆畢業生的吸引力則首度跌破30%。

常濛表示，如何留住青年人口的根本，還是在於「崗位擴容」是否可持續，產業結構是否合適，城市環境和公共服務水準是否跟得上等各個方面，這對「新一線城市」來說將是一項長期挑戰。