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自稱公眾人物 中國女星大鬧車站嗆警「你完了」

2019-09-19 11:42世界日報 北京19日電

來源：YouTube

中國演員劉露日前因為攜帶限帶品強闖湖北宜昌車站，被民警發現後態度惡劣叫囂「我是公眾人物！你完了！」，她因阻礙執行職務、擾亂公共場所秩序被拘留5日。事後劉露在網上公開道歉，而劉露所屬的湖南TV宣布與她解約。

華商報報導，網上曝光的視頻中看到，劉露身穿一件亮黃色無袖背心，搭配藍色休閒褲。在進行安檢的過程中，安檢人員發現她的行李箱內疑似裝有易燃壓縮氣罐，不能帶入車站。劉露以聯繫朋友來取為由，自行將查出的危險物品帶進候車廳。被安檢員發現後，最終她邊罵邊將噴霧扔進了垃圾桶。

民警勸說過程中，劉露情緒激動地大叫，引來群眾圍觀。她多次打斷民警講話，並辱罵民警和車站工作人員。她並囂張地稱「我是公眾人物」、「你完了」。在多次警告無效後，劉露被民警強制傳喚。

女演員劉露大鬧車站叫囂「我是公眾人物你完了」被拘5日，芒果TV致歉並宣布解約。 ...
女演員劉露大鬧車站叫囂「我是公眾人物你完了」被拘5日，芒果TV致歉並宣布解約。 (視頻截圖)
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民警訊問時，劉露把鞋子甩掉，腳晃來晃去。民警要求她穿上鞋子把腳放好，她稱需要一雙襪子：「5000塊的鞋承擔不了我的腳。」

報導指出，視頻曝光後有網友表示，劉露是南京藝術學院2017級表演系的學生，此前微博認證她為「芒果TV簽約藝人、演員」。曾演出《時光與你都很甜》和《三千鴉殺》兩部網劇均未播出；兩部劇的主演介紹名單裡也都沒有她的名字。

澎湃新聞報導，事件發酵後，劉露於18日發文道歉，稱「我為因情緒失控做出的愚蠢衝動行為向辦案民警、車站工作人員及所有關心這件事的朋友們真誠的道歉」。網友對此不留情的評論，「還沒出名就以如此方式走紅，這下真成了公眾人物了」、「公眾不需要這樣的公眾人物」、「就這素質還真不配當公眾人物，回家先學會做人吧」。

女演員劉露 (取材自新聞晨報)
女演員劉露 (取材自新聞晨報)
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但事後搜索發現，名為@劉露becky- 的用戶已經不存在。而湖南TV也在18日宣布與劉露解約。

女演員劉露大鬧車站叫囂「我是公眾人物你完了」被拘5日，芒果TV致歉並宣布解約。 ...
女演員劉露大鬧車站叫囂「我是公眾人物你完了」被拘5日，芒果TV致歉並宣布解約。 (視頻截圖)
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