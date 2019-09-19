旅泰熊貓「創創」疑噎死 理賠1500萬泰銖

2019-09-19 11:44 世界日報 北京19日電



旅泰大熊貓創創死亡保險公司將賠付1500萬泰銖 (新華社資料照片) 分享 facebook

中國旅居泰國的大熊貓「創創」日前在動物園裡疑似跌倒後噎死意外死亡，引起中國網民熱議。中國決定派專家前往調查。而泰國的Dhipaya Insurance(TIP)保險公司將根據死亡保護理賠條件，支付賠償金1500萬泰銖(約49萬美元)。

BBC中文報導，大熊貓「創創」今年8月剛滿19歲，自2003年以來，創創一直旅居在泰國的清邁動物園。這隻雄性大熊貓在泰國廣受歡迎，2009年，創創與林惠生下牠們的下一代「林冰」。

16日創創意外死亡的消息傳回中國引起社交媒體騷動，許多網民指責泰國沒有妥善照顧創創。微博上出現許多擔憂熊貓的評論，有許多網民稱：「泰國不適合養大熊貓」、「他們不像我們想的那樣對待動物」。許多網民要求將現在清邁的雌性大熊貓遷回中國。而中國保護研究中心的專家將前往清邁，與泰國相關單位一同調查創創死因。

中國新聞網報導，作為中泰親善大使，2003年，中國大熊貓創創和林惠從中國四川省來到清邁動物園。當時，泰方曾為兩隻大熊貓，向Dhipaya Insurance保險公司購買了死亡保護保險。相關條款規定，不管在任何情況下，大熊貓死亡將獲得保險理賠，每隻熊貓的賠付金額為1500萬泰銖。