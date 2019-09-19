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陸「十一」閱兵第3次排練 天安門及長安街將實施交管

2019-09-19 10:00聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

根據新浪微博騰訊微信等社交平台，北京將在十一舉行大規模閱兵，北京市公安局周三（18日）通報，天安門地區及長安街沿線在周六（21日）至下周一（23日）將舉行第3次全流程演練，相關道路將分時、分段實施交通管制措施。除了持有演練活動專用證件的車輛和人員外，其餘一律禁止通行。

部分管制路段集中在天安門廣場附近，包括天安門廣場東側路、西側路、人民大會堂南側路，另天安門前金水橋以北、故宮午門以南地區、南河沿大街等亦在不同時段實施管制。

通報還提到，在交通管制的時間和區域內，公共交通工具將調整運營安排，會由有關部門另行通知。需要前往北京站的市民和車輛，在管制時間內可由東二環路東便門橋經崇文門東大街、北京站西街、北京站東街、東二環路單向循環前往。

另據美國數位媒體「石英」（Quartz）網站15日報導，位於天安門廣場附近的北京東方君悅大酒店（Grand Hyatt Beijing）住客收到通知，兩個各12小時時段內，禁止出入酒店。

也就是說，這兩個時段內，已經在飯店內的客人不得外出，外出歸來的客人則不得入內。

飯店住客和計畫入住的客人還收到另一個通知指出，21至22日以及22至23日的週日至週一同樣兩個12小時時段內，住客也不得出入。

報導說，不僅是天安門廣場附近的長安街上5星級酒店在上述時段禁止出入，面向廣場附近長安街的辦公大樓和公寓也面臨同樣待遇。

為因應建政70週年活動期間的安全，官方如臨大敵。除了廣場附近建物的出入管制，北京市政府日前也公布7個行政區域為淨空限制區。

此外，北京市應急管理局11日發布通告要求，9月20日至10月7日，全市原則停止散裝油銷售和自助加油；危險化學品生產企業等必須實行「封閉管理」，嚴格出入登記制度。

中共10月1日將舉行建政70週年閱兵，據報導，閱兵預演期間，演練地點天安門廣場附...
中共10月1日將舉行建政70週年閱兵，據報導，閱兵預演期間，演練地點天安門廣場附近的5星期飯店、辦公大樓和民宅在兩個時段都被禁止出入。圖為9月14日中共閱兵預演。（中央社）
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