女帶違禁品闖高鐵被攔截 自稱網紅怒斥公安：你完了！

2019-09-19 09:56 香港01 李納德



女網紅安檢時趁職員不備，偷偷帶違禁品入站。（梨視頻截圖） 分享 facebook

網紅某種程度上算是公眾人物，但在公共安檢的關卡前卻沒有特權。大陸一名網紅日前擬乘高鐵時，違規將過量的壓縮氣罐帶入站，在安檢被截停，卻趁職員不備時闖入候車室。站長與公安都要求網紅離開安檢後範圍，但她卻以潑婦罵街的氣勢鬧事，經屢次警告無效後被公安拘捕。調查期間，網紅強調自己是「公眾人物」，還反兇公安說：「你完了。」網民大起底後，發現這名「具知名度」的網紅原來只是小演員，微博只有2萬粉絲，嘲笑她「還沒火就涼了」。

誰膽敢在高鐵站內鬧事的網紅名叫劉露，其微博上只有約2萬名粉絲，和一般理解的公眾人物知名度有重大落差。本月2日，劉露到湖北宜昌車站欲乘高鐵，安檢人員發現其行李藏有易燃的壓縮氣罐，要求她打開行李檢查，但她聲稱會聯絡朋友專程來拿走氣罐，又趁安檢人員不備，拖行李進入候車室。

值班站長要求劉露離開安檢後的範圍，但她拒絕並坐在椅子上，稱要坐著處理，反問為何要她站到外面去處理，又指可以叫朋友來幫忙把氣罐拿走。公安到來了解時，表示容許她的朋友來拿走違禁品，但要知道其朋友何時抵達，但她沒有回答，反問為何要迫她。

站長和公安重申劉露身處位置已過了安檢，她必須到閘口外處理違禁品，但她不願配合，更繼續玩手機。在眾人多次要求下，劉露終被「煩走」，起身邊罵邊將氣罐扔入候車室的垃圾桶，隨即講大話稱自己沒有要拿氣罐入站，但事實是她已入站，且繼續大叫大嚷，更以潑婦罵街的氣勢壓倒公安。公安要求劉露停止大叫卻沒有用，因此當場表明她的行為是擾亂公共秩序，以屢次警告無效的理由將她拘捕，劉露更被多人半抬半拉帶離車站。

劉露被押到警署後，一名男公安捉住其手臂試圖壓住，另一名女公安則從後搜查她的手提袋，公安強調執法過程有錄音錄像，網紅囂張指「我也是個公眾人物，來吧」、「來啊真厲害，哼，真牛X」，公安叫她注意言辭，她卻反咬一句：「你完了。」似乎暗示自己大有來頭。

從公安拍攝的片段可見，劉露被盤問時拒絕穿上鞋子，反而吆喝說自己需要一對襪子，「否則我5000塊錢的鞋子真的承擔不起我這隻腳」。其後她因阻礙公安執行職務及擾亂公眾秩序等，被行政拘留5天。

影片在網上曝光後惹起網民熱烈討論，有人翻出進高鐵站的相關規定，攜帶壓縮氣罐的容量限制是120毫升，超額攜帶就是劉露理虧。網民隨即將其起底，嘲笑她的微博粉絲只有2萬是完全不入流，形容其知名度與一般人理解的公眾人物有重大落差。劉露的微博內容其後被清空，昨日（18日）則留下道歉啟事，聲稱自己情緒失控才做出愚蠢行為等。不過，不少網民留有她的照片，更有人爆出她是影片平台「芒果TV」簽下的小演員，較早前更拍過電視劇，「估計要刪鏡頭了」、「劉露的藝人生涯算結束了」、「還沒火就涼了」。

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文章授權轉載自《香港01》