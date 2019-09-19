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921廿周年／5個耐震檢測項目 檢視你家房屋安全

少女放學回家衝入廁所 10分鐘後離奇臭死身亡

2019-09-19 09:55香港01 李福源

母親黃芳打開門查看，發現愛女倒地不起。（ＹＯＵＫＵ影片截圖）
母親黃芳打開門查看，發現愛女倒地不起。（ＹＯＵＫＵ影片截圖）
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大陸江西一名黃姓少女本月1日放學回家，尿急匆忙跑入廁所，但許久仍未出來，少女母親黃芳打開門察看，竟見愛女已倒地不起，呼吸停止且嘴唇發黑，馬上將她送往醫院，可惜回天乏術；其父黃衛民事後在家中樓梯間聞到刺鼻的異味，急忙報警，才知道愛女原來是死於「硫化氫」中毒

黃芳表示，女兒當天提早放學，回家後直接衝入廁所，沒想到10多分鐘過去後仍未出來，推開廁所門後，驚見女兒昏倒地上，「我女兒身體好健康，我去試了一下她的鼻息卻發現她沒氣了，且嘴唇發黑。」黃芳隨即打電話叫救護車，可惜愛女經搶救後不治。醫生表示，黃女屬於猝死，死因有待調查。

女死者父親黃衛民回到家，在樓梯間聞到一陣極度刺鼻的臭雞蛋味於是報警；警方到場發現那是「硫化氫」的氣味，而黃女體內也檢測出過量的「硫化氫」。安監局局長趙斌稱，當時廁所的硫化氫濃度經檢測後，證實超過國家規定達兩倍。

警方指出，黃女家中的廁所近日堵塞，事發當日上午曾有一名工人前來處理，工人所傾倒的「稀硫酸」與生鏽的管道或淤積物出現化學反應，產生大量的「硫化氫」，結果導致黃女「硫化氫」中毒身亡。

警方查問涉事李姓工人後，得知其教育程度只有初中，屬無心之過，但仍被警方以使用危害物品影響安全起訴，不過法院因為罪證不足而駁回。該名李姓工人表示，入行達10年，其他同行也是使用這種液體卻不曾發生意外，如今只盼可盡力彌補黃女一家人。

延伸閱讀：

狠夫姦殺小女兒掛屍　妻嚴重抑鬱罹患肺炎　終心碎到死了！

癱倒夜店廁所　臂現滲血小孔　澳洲18歲索女疑被打「迷姦針」

文章授權轉載自《香港01》

中毒

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