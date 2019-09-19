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日本侵華「正義的審判」 開展

2019-09-19 01:38聯合報 中新社

中新社
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重現日本侵華戰犯被審實錄的「正義的審判——紀念東京審判宣判71周年圖片展」，昨天在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館正式開展。

南京大屠殺紀念館日軍

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