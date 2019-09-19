陸安全事故 連16年下降

2019-09-19 01:39 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸應急管理部副部長孫華山18日在北京出席記者會時指出，大陸穩步實現了安全生產形勢持續穩定好轉，生產安全事故起數和死亡人數連續16年、較大事故連續14年、重大事故連續8年實現「雙下降」。

據中新社報導，孫華山表示，大陸生產安全事故死亡人數從歷史最高峰的2002年死亡近14萬人，降至2018年的3.4萬人。而重特大事故起數從2001年最多時一年140起，下降到2018年的19起，今年前8個月進一步降到9起。

孫華山稱，大陸全面取得了防災、減災、救災新成效。自然災害因災死亡失蹤人數由1949年大陸建政初期的年均7200餘人，逐步降至本世紀初的年均3000餘人、2013年以來降至1400人，2018年又進一步降至1000人以下。

此外，2013至2018年，大陸平均因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量、直接經濟損失佔GDP比重，較2001至2012年的平均分別降低86%、84%、59%。

孫華山強調，大陸已形成了應對特別重大災害「1個響應總册+15個分災種手册+7個保障機制」的應急工作體系，探索形成了扁平化組織指揮體系、防範救援救災一體化運作體系。統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制正加快形成。