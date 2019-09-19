312公斤毒品 廣州銷毀

2019-09-19 01:39 聯合報 中新社



廣州海關對查獲的312公斤走私毒品昨天依法實施無害化銷毀，主要有海洛因、冰毒、大麻、恰特草，均是廣州海關在貨運、旅檢、行郵查獲。