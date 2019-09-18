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模仿汽水罐自製爆米花死亡 辦公室小野與家屬和解

2019-09-18 21:28聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

山東棗莊兩個女孩在家模仿大陸網紅博主用鋁罐自製爆米花結果爆炸，造成1死1重傷。死者為14歲少女哲哲，其父親揚言起訴網紅「辦公室小野」及其短片平台。辦公室小野曾經澄清並列出證據，強調該2名女孩「不是模仿我的視頻」。至16日（周一），小野表哥與哲哲家屬和解，承諾出錢助哲哲家人讀書，並讓死者母親這一兩年也衣食無虞。

據星島網，8月22日，兩名女生模仿網路短片用鋁罐製作爆米花，發生爆炸。14歲的哲哲全身燒傷面積達96%，最終不治。而12歲女孩小雨全身燒傷程度達到13%，現在仍在治療中。事後，大批網友直言是辦公室小野影片「教壞小孩的罪魁禍首」。

小野是以製作辦公室美食影片走紅，利用辦公室裡的材料，製作各種創意料理。在2017年時，她就曾利用可樂罐製作爆米花並拍攝短片。

9月16日，「辦公室小野」的表哥和同事與哲哲家屬和小雨家屬見面，進行協商，表示不論對錯，只希望從人道主義立場提供協助，讓受傷的兩個家庭過得好些。哲哲父親表示不滿，認爲如果當時撥到部分錢讓家 應急，情況情況或許不同，現在就算給100萬或200萬，哲哲已身亡。如果當時將哲哲轉到北京或上海的醫院救治，希望會更大，因自家無力負擔，因轉院要4萬到5萬人民幣。

小野的表哥表示，除去以前的過錯，目前希望讓大家都可以好過些。他提出可以提供經濟援助：「讓大女兒能把大學讀完，小兒子得到高中義務教育，這個我們還是可以給。哲哲媽媽精神狀態不好，至少還是要讓她最近1、2年可以不出去工作，他們至少還能吃穿不愁。」他更望雙方就讓事件到此爲止，「不要再恨對方」。

哲哲家屬與小野的表哥最終達成協議，並於翌日（9月17日）簽署和解協議書，具體內容雙方尚未透露。

14歲女孩模仿網紅汽水罐自製爆米花身亡，辦公室小野與死者家屬達成和解。（星島網）
14歲女孩模仿網紅汽水罐自製爆米花身亡，辦公室小野與死者家屬達成和解。（星島網）
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小野網紅爆炸

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