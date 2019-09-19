山東濰坊／壽光菜博會 遊客賞菜品果

2019-09-19 01:08 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／山東濰坊報導



壽光蔬菜示範園內，用瓜果搭製的景觀，十分吸睛。 圖／本報山東濰坊傳真 分享 facebook 小兵立大功，蔬菜瓜果也能成為旅遊觀光亮點。山東濰坊是農業大市，濰坊的壽光市更是著名的「中國蔬菜之鄉」，壽光市設立的蔬菜高科技示範園，是大陸4A級旅遊景區；每年4月春暖花開時節，示範園內舉辦「菜博會」，不僅是大陸農業界年度盛會，展館內青蔬流翠、菜果飄香，更吸引眾多遊客賞菜品果。

壽光「菜博會」展區總面積45萬平方公尺，其中室內展區16.5萬平方公尺，設12個展館、優質蔬菜品種展示區、蔬菜博物館等，展示200多個蔬菜品種，製作200多個蔬菜文化景觀。

「菜博會」展覽內容豐富，包括蔬菜、瓜果、食用菌等農產品及其加工產品，地方特色農產品、農副產品、特色食品、保健食品及其加工等。

另外，還有長年展示的沙漠植物、熱帶雨林景觀展示館，及南方果樹北方高科技栽培展示館。蔬菜博物館，展示不同歷史時期與蔬菜相關的文物、實物、圖片等。

值得一提的是，自2006年以來，示範園先後舉辦了海峽兩岸休閒觀光農業、現代農業等10餘項特色交流活動；2006年台灣水果第一次進大陸，就是通過「菜博會」。第七屆「菜博會」舉辦首屆台灣展，展出來自台灣雲林、台東等地的10餘種時令優質熱帶水果及數種台灣蔬菜，有山葵、絲瓜、苦瓜等，後續每年也都設立台灣農產品精品展示展銷會， 展銷台灣蔬菜、瓜果、花卉及名優特農副產品，並且將台灣高檔蘭花引進壽光。