山東濰坊／齊魯台灣城 凸顯台灣元素

2019-09-19 01:08 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／山東濰坊報導



楊家埠古街 圖／本報山東濰坊傳真 分享 facebook 濰坊是齊魯文化的重要發祥地，儒家、道家思想影響深遠，形成了溫良恭儉讓的人文傳統，與台灣的孝義忠信文化一脈相承。位於濰坊市的齊魯台灣城，是目前大陸唯一以台灣元素為主題設計的建築群。

濰坊市位於山東半島中部，是世界風箏之都、中國畫都、中國優秀旅遊城市。齊魯台灣城位於濰坊城區西部，於2009年9月1日開始建設，面積約10平方公里，集吃、住、遊、購、娛於一體。這個以台灣元素為主題設計的台灣城，包括：魯台展覽中心、魯台會議中心、兩岸交流中心、奧體公園，奧體中心等。

其中，魯台會展中心是齊魯台灣城的重要組成部分，占地面積336畝，總建築面積為12萬平方公尺，由展覽中心、會議中心組成。會展中心外觀設計極具巧思，建築名為「駐石守望」，設計靈感源自海邊岩石；展廳和會議部分兩座建築猶如一大、一小兩塊巍然矗立的巨石，流線型的場地，宛如波濤洶湧的大海。

魯台會展中心，為濰坊市民提供休閒文化娛樂場所。 圖／本報山東濰坊傳真 分享 facebook

魯台會展中心核心區規劃了台灣主要景觀、民俗文化村、生活體驗館、文化藝術館、動漫基地、文創和休閒健康園區等。不只是外來觀光客到濰坊必遊之地，也為濰坊市民提供了一處休閒文化娛樂場所。

值得一提的是，魯台會展中心設立的「台灣館」，主要展示台灣文化創作，邀請兩岸知名的文創工作者，或是知名設計師、藝術家，一起展示他們的作品，兩岸藝術家也可以即興發揮，現場創作。

台灣的風味小吃、服飾家居、文藝作品在濰坊頗為流行，與台灣在風箏文化、青少年武術等特色民間交流活動非常廣泛。齊魯台灣城在核心區舉辦了海峽兩岸博覽會、兩岸文創展、台灣精品展、兩岸書畫名家展等各類交流活動。