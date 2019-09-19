山東濰坊／世界最大 風箏博物館

2019-09-19 01:09 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／山東濰坊報導



楊家埠景區風箏博物館 圖／本報山東濰坊傳真 分享 facebook 遊客到濰坊風箏博物館，可看到歷屆風箏節的中外風箏佳作。這座博物館是迄今世界上最大的專業風箏博物館，館內展出風箏題材廣泛，花樣繁多，紮技精湛，造型各異，令人眼花撩亂，目不暇接。

風箏在中國大陸北方稱「紙鳶」，南方稱「鷂子」。據史料紀載，世界上第一只木鳶風箏，是2400多年前中國春秋戰國時期，能工巧匠魯班在濰坊境內，用竹為材料製成木鳶風箏，能在空中飛三日之久。魯班還曾「製木鳶以窺宋城」，把風箏用於軍事用途。魯班被後人尊稱為中國建築界和風箏界的鼻祖。

早期風箏多用於軍事用途。歷史記載，漢朝大將韓信曾將風箏放飛到空中，根據風箏的放飛線長度，計算到未央宮的距離。此外，風箏還應用於軍隊被困時，傳遞消息求救、測量風力等。

風箏從軍事用途走向娛樂及民間，大約從唐代開始。西元713年，唐明皇玄宗李隆基在山東蓬萊宮宜春院觀看「八仙過海」風箏的放飛。

楊家埠藝人紮製的風箏，色彩奪目靈動。 圖／本報山東濰坊傳真 分享 facebook

風箏走向民間後，風箏的類型也多了起來，中唐時期著名詩人元稹在他的詠物詩中曾寫到風箏，當時風箏已成為兒童的普通玩具。

宋代風箏的流傳更為廣泛，宋徽宗便是風箏的熱心宣導者。他除了自已在宮中放飛風箏外，據說還曾主持編撰了一本「宣和風箏譜」，有多處記載帝王貴族玩賞風箏的情況。

到了明清時期，風箏的發展達到鼎盛，無論在大小、樣式、紮製技術、裝飾放飛技藝上，都比從前有了很大的進步；風箏的裝飾手法上也較過去豐富，風箏和各種民間工藝開始結合。當時的年畫作坊用木版年畫來印刷風箏紙，民間紙紮藝人所用的裝飾手法和材料也多樣化起來，有貼紙、紙塑浮雕、剪紙、描金銀、加紙花等。

濰坊風箏歷史悠久，紮工精巧，造型優美，放飛平穩，易於起飛。「風箏的故鄉」楊家埠，風箏以做工考究，繪製精細，起飛高穩而聞名，分為串式（如龍頭蜈蚣）、板式（如八卦、七星等有骨架的）、桶式（如燈籠等立體的）、軟翅（如老鷹、蝴蝶等禽鳥昆蟲）、硬翅（以燕子、人物為主有骨架的）等共五大系列。

目前濰坊生產製作風箏的業者多達360家，風箏產量占全世界的80%。濰坊將放風箏與旅遊、文化結合，成功塑造「風箏之都」旅遊觀光品牌。