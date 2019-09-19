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山東濰坊／世界風箏之都 風箏發祥地楊家埠

2019-09-19 01:10聯合報 特派記者胡明揚／山東濰坊報導

楊家埠，世界風箏發祥地和大陸著名三大木版年畫產地之一。圖為楊家埠民間藝術大觀園。...
楊家埠，世界風箏發祥地和大陸著名三大木版年畫產地之一。圖為楊家埠民間藝術大觀園。 圖／本報山東濰坊傳真
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「放在天上是風箏，掛在牆上是年畫。」山東濰坊市，是世界風箏之都；而濰坊寒亭區的楊家埠，是濰坊風箏發祥地和中國大陸著名三大木版年畫產地之一。2006年，楊家埠的風箏和年畫列入大陸國家級首批非物質文化遺產。楊家埠民間藝術大觀園，為仿古建築，四合院結構；以獨特的民俗、濃郁的鄉土藝術，發展出特色旅遊。

明代嘉靖年間，楊家埠最早製作年畫的「恆順畫店」舊作坊。 圖／本報山東濰坊傳真
明代嘉靖年間，楊家埠最早製作年畫的「恆順畫店」舊作坊。 圖／本報山東濰坊傳真
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從春秋戰國時期魯班發明風箏，山東濰坊作為風箏的發源地，千百年來，濰坊一帶的人民一直保持著放風箏和賽風箏的習俗。清代曾做過7年山東濰縣縣令的大詩人兼書畫家鄭板橋，在其「懷濰縣」一詩中寫到：「紙花如雪滿天飛，嬌女秋千打四圍，五色羅裙風擺動，好將蝴蝶鬥春歸。」把濰縣的風箏特點和放風箏風俗，描寫的淋漓盡致。

楊家埠木板年畫，充滿民間藝術氣息。 圖／本報山東濰坊傳真
楊家埠木板年畫，充滿民間藝術氣息。 圖／本報山東濰坊傳真
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「中國風箏協會」副主席、濰坊風箏產業協會會長王永訓向記者表示，風箏作為濰坊的象徵，近代更加受到當地人民的珍愛和重視。從1984年起，每年4月，濰坊連續成功地舉辦了36屆國際風箏節，邀請全球各地的風箏愛好者或者是協會、社團過來，在濰坊市舉辦風箏大賽。1988年，濰坊市被大陸及全球風箏界選為「世界風箏之都」，並且是國際風箏聯合會總會所在地，擁有68個成員國。

楊家埠木版年畫也是馳名中外，與天津楊柳青、蘇州桃花塢並列為大陸民間三大木板年畫產地。

濰坊被譽為「世界風箏之都」，已連續成功舉辦36屆國際風箏節。 圖／本報山東濰坊傳...
濰坊被譽為「世界風箏之都」，已連續成功舉辦36屆國際風箏節。 圖／本報山東濰坊傳真
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楊家埠年畫有個傳說。相傳明朝後期，有名太監回楊家埠探親，從宮中帶回一幅彩繪門神像，鄉親們十分喜歡。當時有個能畫善刻的人，巧妙地把它臨摹下來，雕成木版塗色印製，使民眾也貼上了皇宮的門神像，從此木版年畫在楊家埠逐漸盛行。

濰坊風箏產業協會會長王永訓，放飛他紮製的龍頭蜈蚣風箏。 圖／本報山東濰坊傳真
濰坊風箏產業協會會長王永訓，放飛他紮製的龍頭蜈蚣風箏。 圖／本報山東濰坊傳真
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王永訓表示，風箏已經有2000多年的歷史，濰坊又是風箏的發祥地，明代楊氏的始祖楊伯達把風箏和年畫巧妙地結合在一起，把人們最美好的嚮往飛上了藍天，是楊家埠風箏獨有的特色。

龍頭蜈蚣、各式造型紙鳶、精湛的剪紙藝術和木版年畫，楊家埠民間藝術大觀園以傳統民俗為主體、年畫風箏為主導，引領遊客感受濃郁的民間藝術氣息。遊客進入大觀園，首先看到的是風格獨特的年畫牌樓，這是大陸最大的年畫牌樓。園內有年畫印製體驗區、風箏紮製體驗區、民俗文化展示區和民間藝術文化展示區四大景區、36景點，遊客可以看到明清時期典型的民間建築四合院式的風箏與木版年畫作坊，以及藝人們刻製年畫、紮製風箏的技藝全過程。

楊家埠還有一個影視拍攝基地，曾經拍攝多部影視劇；以風箏年畫為題材的電視劇「大掌門」，就是在這裡拍攝。

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