網劇藝妓妝女主曝真實身分「豆瓣女神」...網嚇：殯儀館畫妝師？

2019-09-18 20:46 香港01 記者卓柏安／報導



昔日校園女神之稱的張辛苑 微博圖片 分享 facebook 女演員有時為了劇情需要，需化醜妝並不出奇，但如果是慘白妝容，真令人嚇一跳！有中國觀眾日前在家看電視，驚見劇中哀怨說「我們的婚姻就是一場交易……」的女角，竟然化着藝妓妝，有種說不出的滑稽，嚇一嚇的他拍下到網上開心分享即引網民哄動，不少人問劇組那名化妝師是否從殯儀館挖角過來，有人幾經辛苦認出該女角竟是網絡女神，忍不住驚呼：她本來是美女啊！」

出現這個「藝妓妝」女角的電視劇，為中國優酷獨家播映的網劇《讀心》，上月開始播放，為有關婚姻的懸疑劇。嚇倒網民的女角，黑黑的粗眉配上超白臉和紅唇，猶如日本藝妓一般，遠近鏡看一樣古怪，照片被觀眾拍攝並放上網後，引來網民熱論，有人指快看時竟分不到男女，有人笑稱好像「香港捉鬼大師」的林正英穿上了女裝。

有網民看電視驚見劇中女角化了藝妓妝，即時嚇了一跳，拍下與網民分享引來討論。 微博圖片 分享 facebook

有人質疑是女角得罪了化妝師而慘被惡搞，另有毒舌網民問劇組是否只有一名化妝師，而他或她正好是從殯儀館挖角而來，不然解釋不了那化妝技巧。

另有網民再三觀察，駭然發現這個「藝妓妝」女角，竟是昔日校園女神之稱的張辛苑，她曾以全國第一成績考入中央戲劇學院而引人關注，後加入娛樂圈不時出演電視劇，一向以復古典雅形象示人，沒料這一個勁妝，即時震撼觀眾，令人驚呼「她本來是美女啊…」

及後才有追劇網民解惑，指劇中該女角扮演抑鬱症患者，該恐怖妝容與劇情有關。

昔日校園女神之稱的張辛苑 微博圖片 分享 facebook

昔日校園女神之稱的張辛苑 微博圖片 分享 facebook

延伸閱讀：

以色列選舉背後 「反Bibi」力量助第三大黨「共同名單」壯大勢力

「歐洲孤兒」成長之痛 羅馬尼亞留守兒童悲歌

文章授權轉載自《香港01》