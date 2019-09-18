陸大學禁止外賣 學校翻查學生書包
9月16日，有大陸網友在新浪微博爆料稱，「湖南科技學院翻查學生書包查外賣」，連水果、奶茶都不放過。
網友稱，湖南科技學院發布通知禁止外賣進入校園，隨後升級為只要是打了包裝袋都不可以，水果、奶茶也算。該學校還安排阿姨在門口對學生書包進行檢查，有些阿姨還會翻開書包。此前，該學校被爆料食堂飯菜突然漲價。
對此，湖南科技學院黨委宣傳部17日回覆稱，2017年6月該校學生曾因吃外賣發生多人食物中毒事件，後採取了禁止外賣進校園等措施，但效果不佳，下半年開學後，學校開展了禁止外賣進校園專項整治。但並不存在網傳的「翻包檢查」等情況。此外，大學食堂內飯菜漲價則是個別賣家私自漲價，學校目前已先行預撥60萬元人民幣防止食堂飯菜漲價。
許多網友在微博回應稱，「要是校內食堂但凡好吃乾淨實惠，誰吃外賣？」、「垃圾學校破事多！」、「出於安全考慮，才禁止外賣入校，人家的外賣永遠都不安全？這裡面是不是涉及壟斷呢？」
成都甘姓律師表示，如果學校為加強校園管理，不讓外賣員進入學校，而是需要學生自己跑到校門口拿外賣，還是可以理解。但是，若根本不讓學生吃外賣，還對學生翻包檢查，最後學生只能在學校用餐的話，不僅侵犯學生隱私權，也對學校本身產生負面影響（學校也可能違反了大學管理要求）。
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